El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae en domingo: ¿qué pasa con el festivo de la Comunitat Valenciana?

El calendario de 2026 ha querido que el próximo Día de Todos los Santos que se celebra el el 1 de noviembre caiga en domingo. La coincidencia plantea una pregunta entre los trabajadores que esperaban disfrutar de un día de descanso adicional sobre si se recuperará el festivo el lunes 2 de noviembre en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, los trabajadores valencianos no disfrutarán del descanso, ya que Generalitat no ha incluido el lunes 2 de noviembre entre los festivos laborales autonómicos de 2026, por lo que el día será laborable con carácter general en Alicante, Valencia y Castellón.

Así figura en el calendario aprobado por el Consell y publicado en la relación oficial de fiestas laborales.

Esto significa que los trabajadores no podrán disfrutar de un puente de tres días por Todos los Santos, salvo que tengan un día libre por convenio, acuerdo con la empresa o alguna circunstancia particular de su calendario laboral.

La situación cambia en otras partes de España. Diez comunidades autónomas han incorporado el lunes 2 de noviembre a su calendario laboral como jornada festiva: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra.

En estos territorios, el traslado permite disfrutar de un día de descanso el lunes siguiente a Todos los Santos. La diferencia responde a la capacidad de las comunidades autónomas para organizar su calendario de fiestas laborales y decidir cómo gestionar determinadas celebraciones nacionales que coinciden en domingo.

Aunque el 1 de noviembre es una festividad de ámbito nacional, su coincidencia con el domingo no implica que el lunes siguiente tenga que ser festivo en toda España. La normativa permite a las comunidades autónomas trasladar ese descanso o sustituirlo por otras festividades tradicionales de su territorio.

En el caso valenciano, el Consell no ha optado por incorporar el 2 de noviembre al calendario laboral de este año. Por eso, la celebración de Todos los Santos no generará un día libre adicional para el conjunto de los trabajadores de la autonomía.

De esta forma, para encontrar el próximo día festivo común en la Comunitat Valenciana se tendrá que esperar al martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Después, el viernes 25 de diciembre, Navidad, será la última festividad autonómica común del calendario laboral de 2026.

Últimos festivos locales

Los festivos locales que quedan en la provincia de Alicante hasta final de año se concentran en noviembre y diciembre, con celebraciones en Benidorm y Elche.

En Benidorm, los próximos festivos locales serán el lunes 9 y el martes 10 de noviembre por sus fiestas patronales, dos jornadas que permitirán disfrutar de días de descanso consecutivos.

En Elche, el último festivo local del año llegará el martes 29 de diciembre, con motivo de la Venida de la Virgen, una de las celebraciones tradicionales más arraigadas del municipio.