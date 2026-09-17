Yaiza Canosa reivindica la empresa familiar: "No hay nada que dé más propósito que luchar por un legado"

Yaiza Canosa durante el foro de AEFA, donde ha compartido su historia empresarial y su visión del panorama emprendedor. J.V.

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha comenzado el curso empresarial con un foro que ha contado con una invitada de primer nivel. Yaiza Canosa, una de las empresarias jóvenes más importantes de España, ha destacado el papel fundamental del negocio familiar, asegurando que "no hay nada que dé más propósito que luchar por un legado. Ser empresario es luchar por lo tuyo con un cuchillo en la boca, y eso solo te lo da la familia".

En el encuentro de AEFA, celebrado bajo el lema '¡Nadie se arrepiente de ser valiente!', la empresaria, que creó su primera compañía con 16 años, ha puesto en valor el relevo generacional frente a las apuestas a corto plazo.

La empresaria gallega, reconocida por Forbes (30 Under 30 y 100 más influyentes), El Español (Top 100 Mujeres Líderes) y portada de la revista Emprendedores, ha compartido su experiencia de éxito y ha expuesto su visión sobre el panorama empresarial frente a los socios de AEFA, resaltando la intuición, el instinto y los valores familiares de esfuerzo más que el análisis puramente racional.

"La diferencia entre la empresa familiar y la startup es que la empresa familiar se juega su pasta y la startup se juega la ajena", ha comparado Canosa.

Así, ante un escenario cambiante y de incertidumbre, ha abogado por la calidad humana y la ética como requisitos indispensables en un equipo, "ya que una mala persona en un puesto clave puede destruir una organización".

"Me sorprende que haya empresas familiares rentables donde los hijos no se quieren ocupar. Si alguien me pregunta qué haría para emprender, le diría: compra una empresa familiar que tenga ingresos recurrentes y un hueco en el mercado, y apórtale valor con ideas creativas para modernizarla. Vas a apalancar con el banco un negocio que ya tiene cara, ojos y clientes", ha reflexionado.

Para la emprendedora gallega, el vínculo familiar aporta una tenacidad y un nivel de compromiso en momentos de crisis que difícilmente se replica con directivos externos.

Resistencia empresarial

Canosa ha definido al empresario como "militares económicos, somos los que nos jugamos la vida todas las mañanas por levantarnos, subir persianas y luchar porque el país funcione y porque nuestro proyecto, nuestra vida y nuestro sueño salga adelante".

El foro ¡Nadie se arrepiente de ser valiente! de AEFA. J.V.

Sin embargo, ha criticado la falta de perseverancia y las excusas que, en sus palabras, cada vez lastran más el emprendimiento.

"El optimismo no es ser un happy flower; viene de ser consciente del trabajo que tienes que poner en juego y tener la convicción de que siempre hay esperanza. La incertidumbre y la frustración son los ingredientes diarios del empresario, y de eso solo te salva el propósito", ha indicado.

"Vivimos en un país donde quejarse y tener excusas empieza a ser la norma", ha lamentado. "Igual que a tu hijo lo aguantas a las 7 de la mañana sin dormir porque es tu hijo, con la empresa pasa lo mismo".

Como muestra de la falta de compromiso actual, ha asegurado que en su propia universidad, orientada a másteres prácticos, solo un 15 % de los alumnos inscritos llega a finalizar sus estudios online.

Con todo, ha criticado que, frente a la tensión geopolítica actual y al ecosistema emprendedor de España, el país se gestione "como la peor empresa posible cuando debería gestionarse como una empresa privada, porque nos duele a todos. Los empresarios somos los únicos patriotas".

En el campo internacional, ha confesado estar "enamorada del modelo chino", opuesto a Europa, "donde solo legislamos".

De un pueblo de Galicia a la cima

Emprendedora serial nacida en A Coruña en 1993. Yaiza Canosa fundó su primera empresa a los 16 años y, a los 22, creó GOI, la startup logística líder en España en transporte e instalación de portes voluminosos. Clientes como Amazon, El Corte Inglés, Ikea y Worten confían hoy en GOI, que factura más de 70 millones de euros anuales. Hoy lidera Boudica Canosa, su family office con más de 15 empresas participadas en e-learning, tecnología, movilidad eléctrica y real estate.