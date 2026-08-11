IMED Hospitales se dispara y acelera su expansión: el ambicioso salto a Barcelona y Alicante tras un año récord

IMED Hospitales ha consolidado su posición como uno de los actores más dinámicos del sector sanitario privado en España. Según los últimos resultados financieros presentados este martes, el grupo nacido en la provincia de Alicante cierra el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 232 millones de euros.

Este resultado supone un incremento del 15 % respecto a los 204 millones de euros facturados en 2024. Una evolución alcista ya que en 2022 facturaban 170 y en 2023 subían a 184.

El crecimiento no solo se refleja en las ventas, sino también en su rentabilidad, con un beneficio después de impuestos de 14,5 millones de euros, lo que representa una subida del 11,5 %.

El éxito de 2025 se apoya en la consolidación de sus centros estratégicos. El hospital IMED Colón, en el centro de Valencia, ya opera a pleno rendimiento, mientras que IMED Levante, en Benidorm, ha logrado duplicar su capacidad asistencial.

Fuera de la Comunitat Valenciana, el grupo ha fortalecido su presencia con el hospital de Murcia. Sus responsables ya lo destacan como una referencia regional al ser el primero en introducir la cirugía robótica Da Vinci en la sanidad privada de dicha zona.

La compañía se encuentra en una fase crucial de su primer plan de expansión, que culminará a finales de 2026. El grupo tiene prevista una inversión de 140 millones de euros para la puesta en marcha de dos nuevos centros hospitalarios en Alicante y Barcelona.

La apertura más inminente es la de IMED Alicante, un hospital general de última generación con 30.000 m² y una inversión de 65 millones de euros. Contará con 98 habitaciones, 14 quirófanos y tecnología puntera en cirugía robótica.

El salto a Cataluña

Por otro lado, el aterrizaje en Cataluña se producirá en el último trimestre de 2026 con IMED Barcelona (Cornellá). Este centro dispondrá de 144 habitaciones y 19 quirófanos, reforzando la presencia de la marca en el arco Mediterráneo.

El crecimiento de IMED no es solo estructural, sino también operativo. Durante 2025, sus centros atendieron a más de 500.000 pacientes y realizaron 59.000 intervenciones quirúrgicas. Además, se superaron los 3 millones de consultas médicas.

En sus 21 años de historia, el grupo ya ha abierto más de 2,8 millones de historias clínicas. Este volumen de actividad se ha visto impulsado por el aumento de las pólizas de salud, que en la Comunitat Valenciana ya cubren al 23 % de la población.

Para sostener este nivel de servicio, IMED ha invertido 26 millones de euros en 2025 destinados a equipamiento tecnológico y renovación de centros. La apuesta por la calidad ha llevado a seis de sus hospitales a figurar en el ranking MERCO de los centros con mejor reputación de España.

Más de tres mil profesionales

El capital humano es otro de los pilares del grupo, como presumen. Así detallan que ya cuentan con una plantilla superior a los tres mil profesionales, de los cuales más de dos tercios son mujeres.

En el repaso del año, uno de los hitos que más valoran es la incorporación de médicos MIR en IMED Valencia, ya que los ha convertido en el primer hospital privado de la región en ofertar estas plazas. El grupo planea ampliar esta formación a especialidades como Pediatría o Medicina Interna en otros centros como IMED Elche.

En el ámbito digital, IMED ha lanzado una nueva versión de su aplicación móvil para pacientes. Asimismo, ha obtenido el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), reforzando su liderazgo en protección de datos.