El fundador de Finetwork pide 50 millones de fianza al CEO de Vodafone España por la pérdida de medio millón de clientes

El fundador de Finetwork, el eldense Pascual Pérez, solicita en una querella contra el CEO de Vodafone España, José Miguel García, una fianza mínima de 50 millones de euros al directivo, extendida a Vodafone como responsable subsidiaria, para compensar la pérdida de medio millón de clientes de la teleco alicantina y el presunto perjuicio económico experimentado durante los meses en los que estuvo bajo su control.

Esta es una de las medidas cautelares solicitadas por el empresario alicantino en la querella admitida a trámite por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Alicante.

La magistrada ha citado al consejero delegado de Vodafone España a declarar como investigado el 1 de septiembre al apreciar indicios de un presunto delito de administración desleal agravada y, si acepta la medida solicitada, tanto García como la compañía propiedad de Zegona tendrán que abonar los 50.000.000 de euros en un plazo máximo de 24 horas.

La cifra, según el propio texto de la querella, se presenta como "mínima, prudencial y provisional", ya que los querellantes sostienen que el perjuicio real es "de entidad muy superior", a la espera de que se incorpore a la causa la auditoría forense que el nuevo Consejo de Administración de Wewi (Finetwork) encargó el 29 de abril de 2026, tras el cese de García y la devolución de Finetwork a sus socios.

Vodafone España se hizo con el control de la firma de Elda en octubre de 2025 para compensar la deuda de la compañía, en un proceso que ha sido anulado de facto por la Audiencia Provincial de Alicante, que devolvió el control a sus dueños originales.

Durante estos seis meses, Pascual Pérez denuncia que se produjo un conflicto de intereses estructural durante el periodo en el que García operó como administrador de ambas sociedades simultáneamente, tiempo en el que se produjeron múltiples operaciones que presuntamente beneficiaron a Vodafone, competidora, proveedora y acreedora de la firma alicantina.

Así, Pérez asegura que durante el mandato de García se pasó de 1.300.000 líneas a 800.000 y que ahora debe afrontar reclamaciones ya en curso ante varios juzgados de lo Social de Madrid por ceses de directivos, que suman más de 3.000.000 de euros.

Entre los "daños" identificados también se encuentran "la eventual alteración del tratamiento contable de créditos y facturas litigiosas, los daños derivados de la pérdida de posición comercial, los perjuicios asociados a la gestión de la marca, los efectos de la dependencia operativa generada durante el mandato y los daños que pudieran derivarse para la posición procesal y patrimonial de Wewi", enumera el documento.

De forma paralela, el Tribunal de Instancia de Elda admitió a trámite el 21 de mayo de 2026 otra querella interpuesta por un grupo de socios minoritarios de Wewi, dirigida contra el CEO de Vodafone España y contra las mercantiles Vodafone España y Vodafone Ono, igualmente por presunta administración desleal, exigiéndoles en este caso 300 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del procedimiento.