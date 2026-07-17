SUMA acoge al jurado europeo de los EPSA para evaluar su modelo de gestión inteligente del dato

El organismo autónomo de la Diputación de Alicante, SUMA Gestión Tributaria, ha recibido la visita del jurado internacional de los ‘European Public Sector Awards’ (EPSA), en una de las fases clave del proceso de selección de estos premios, considerados los más relevantes en materia de innovación pública en Europa.

El encuentro forma parte de la validación presencial del proyecto ‘Suma CivicData Engine’, una iniciativa que ya ha superado las etapas de evaluación documental y defensa ante expertos, logrando situarse entre las propuestas más destacadas de su categoría a nivel europeo.

La vicepresidenta de SUMA y diputada de Administración General, Marina Sáez, ha subrayado que este proyecto ha permitido desarrollar una infraestructura pública basada en la gestión inteligente del dato, capaz de mejorar la interoperabilidad entre administraciones y aportar información fiable para la toma de decisiones.

En este sentido, ha destacado que los 141 municipios de la provincia disponen ya de herramientas tecnológicas avanzadas que refuerzan su capacidad de gestión y favorecen la prestación de servicios más eficientes, transparentes y orientados a la ciudadanía.

Sáez también ha puesto el acento en el componente institucional de la iniciativa, que impulsa un modelo de colaboración en el que los datos se convierten en un recurso clave para mejorar la equidad, optimizar la gestión pública y apoyar decisiones basadas en evidencias.

Por su parte, el director de SUMA, José Antonio Belso, ha valorado la llegada a esta fase como un reconocimiento al trabajo conjunto del organismo y de los ayuntamientos implicados. Según ha señalado, el objetivo ha sido siempre situar la innovación al servicio de las personas y dotar a los municipios de herramientas que permitan una gestión pública más eficaz y equitativa.

Durante la jornada, el jurado ha desarrollado un programa de trabajo orientado a comprobar sobre el terreno la implantación real del proyecto, su impacto y los resultados obtenidos. El equipo responsable ha expuesto el funcionamiento del modelo y ha respondido a las cuestiones planteadas por los evaluadores.

Asimismo, se han mantenido encuentros con responsables técnicos de distintos municipios participantes, lo que ha permitido al jurado conocer directamente la experiencia de uso, contrastar los beneficios del sistema y analizar su contribución a la mejora de la gestión municipal.

La validación presencial constituye una fase determinante dentro del proceso de los EPSA, ya que permite verificar que los resultados presentados se corresponden con una aplicación efectiva y con impacto real en las administraciones implicadas.

Tras esta visita, el comité internacional elaborará un informe que servirá de base para la decisión final, que se dará a conocer en la ceremonia oficial prevista para el próximo mes de septiembre.

Belso ha concluido señalando que esta candidatura refuerza el posicionamiento de SUMA como referente en innovación pública, transformación digital y cooperación institucional, proyectando a la provincia de Alicante en el ámbito europeo de las buenas prácticas administrativas.