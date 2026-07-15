Inmoadal celebra 6 años apostando por la unión del sector inmobiliario de Alicante

La agrupación de agencias inmobiliarias de Alicante (Inmoadal) celebró el pasado viernes 10 de julio su sexto aniversario y reunió a sus 28 agencias asociadas en un acto que reafirmó su compromiso por seguir ofreciendo una experiencia inmobiliaria basada en "la confianza, la transparencia y la excelencia profesional" con el reto de adaptarse a la era de la inteligencia artificial.

Inmoadal reforzó su apuesta por el sector inmobiliario alicantino con un acto en el que reunió a líderes del sector, representantes institucionales, empresarios y personalidades destacadas del ámbito económico y urbanístico.

El acto central de la noche estuvo guiado por diversas intervenciones de los miembros de la junta directiva, quienes repasaron la evolución de la agrupación desde su nacimiento en 2020 y pusieron en valor los pilares de la asociación: la confianza y las sinergias.

El momento cumbre de la gala llegó con la entrega de galardones, un emotivo espacio destinado a premiar el compromiso de los asociados. En esta edición se entregaron reconocimientos especiales a aquellos miembros que han formado parte de la junta directiva por su dedicación, así como un homenaje a las agencias que ya cumplen cinco años de fidelidad y trayectoria dentro de Inmoadal.

Asimismo, se otorgaron los premios anuales al volumen de ventas compartidas y al volumen de propiedades aportadas al CRM, herramientas clave que multiplican la eficacia del servicio inmobiliario en la provincia.

El presidente de Inmoadal, Julián de la Peña, recordó que el verdadero mérito de la agrupación es fomentar la cooperación entre profesionales para ofrecer la mejor experiencia de compra a los clientes en un sector cada vez más competitivo y en una Alicante con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado.

Asimismo, se destacó la formación de los integrantes de Inmoadal como una pieza clave para garantizar que las transacciones cumplan con los más altos estándares jurídicos y éticos.

Por otro lado, durante el evento se puso de relieve la necesidad de que las inmobiliarias se adapten a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías para optimizar sus operaciones, sin perder el componente humano durante el proceso de compraventa.

La velada contó con un importante respaldo del sector, destacando la asistencia de la representante del Colegio de APIs de Alicante, Marifé Esteso, y del presidente de la asociación nacional MLS Ágora, Moisés Ruiz.

Asimismo, acudieron líderes y representantes de firmas de primer nivel que colaboran estrechamente con la red, como Broker Finance, Spin Media, Garantía Ya, Euronics Electrodomésticos, Tecnitasa, Digitalhaus —con su CEO, Vero Fernández— y DKZ Marketing Digital, agencia encargada de realizar la cobertura oficial del evento. Tampoco faltó representación institucional, con la presencia de un técnico tributario de la Agencia Tributaria Valenciana en Alicante.