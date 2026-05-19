El Mediterranean Digital Summit 2026 convierte Alicante en el epicentro del ecommerce y la innovación digital

El ecosistema digital del arco mediterráneo tiene ya una cita imprescindible en el calendario. El próximo 4 de junio, Mediterranean Digital Summit 2026 reunirá en IFA Elche a algunos de los principales referentes del ecommerce, los marketplaces y la tecnología en una jornada intensiva orientada a negocio, innovación y crecimiento.

Organizado por Webimpacto, consultora de negocio digital fundada en 2009 y recientemente reconocida como mejor agencia de desarrollo de España por Marketing4ecommerce, junto a Shopify y el medio especializado MarketplacesHoy, el evento se consolida como el punto de encuentro clave para profesionales y empresas que quieren competir en un entorno cada vez más exigente.

La alianza entre estos tres actores no es casual. Webimpacto aporta su experiencia como partner tecnológico y estratégico para marcas digitales; Shopify, una de las plataformas de ecommerce más importantes del mundo, refuerza el carácter global del encuentro; y MarketplacesHoy suma su liderazgo como medio de referencia en el ámbito de los marketplaces.

El origen del Summit se remonta a 2023, cuando WIM Group impulsó un evento centrado en poner en valor el talento digital de la provincia de Alicante. Tras el paso del tour Seller Emotion de MarketplacesHoy por la ciudad en 2024, ambas iniciativas convergen en 2025 para dar lugar a un evento conjunto que hoy se posiciona como el referente del Mediterráneo en ecommerce y marketplaces.

La edición 2026 pondrá el foco en la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico y los marketplaces, abordando cómo esta tecnología está transformando la forma de vender, optimizar procesos y escalar negocios. A lo largo de la jornada, los asistentes podrán acceder a más de 25 ponencias, mesas redondas y talleres prácticos impartidos por expertos del sector.

El evento está diseñado para perfiles decisores —CEOs, directores de marketing, responsables de ecommerce, logística o finanzas— que buscan conocimiento aplicable y oportunidades reales de negocio. Además, contará con más de 20 stands de empresas líderes y más de 10 talleres especializados en áreas clave como automatización, fiscalidad, apps, logística o estrategias en marketplaces.

El networking será otro de los pilares del Summit, con espacios diseñados para fomentar conexiones estratégicas, incluyendo desayuno de bienvenida y comida tipo cóctel, en una jornada que se desarrollará de 9:00 a 19:00 horas.

El Mediterranean Digital Summit 2026 cuenta con el respaldo de compañías destacadas a nivel nacional e internacional como Sequra, Monei, Sendcloud, Doofinder, Multisafepay, Artefact, Shoppingfeed o Raiola Networks, entre otras, consolidando un ecosistema de alto valor para los asistentes.

Más allá de su contenido, el evento nace con un propósito claro: poner en valor el talento, la innovación y el músculo empresarial del territorio. Desde Alicante, Murcia y Valencia, el Summit reivindica el papel del Mediterráneo como motor de la transformación digital en España.

“Desde la terreta estamos demostrando que no hace falta irse lejos para liderar la innovación: aquí ya hay talento, marcas y ambición suficientes para competir con cualquiera”, afirma Pedro Albaladejo, CCO de Webimpacto.

En la misma línea, Antonio Moratalla, de MarketplacesHoy, señala: “Elegimos Alicante porque aquí está pasando algo especial: talento, energía y empresas con hambre de crecer. El Mediterranean Digital Summit es nuestra forma de impulsarlo aún más”.

Con esta nueva edición, el Mediterranean Digital Summit se consolida no solo como un evento, sino como una declaración de intenciones: demostrar que desde el Mediterráneo también se construye el futuro del comercio digital.