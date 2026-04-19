Este es el idioma más rentable de aprender en España: el más difícil pero con salarios de 85.000 euros al año

Hablar chino mandarín se ha convertido en una de las habilidades mejor pagadas en España. También en Alicante, donde la creciente presencia de la comunidad china y los vínculos comerciales con Asia están elevando la demanda de profesionales capaces de comunicarse en este idioma.

Según datos de la plataforma de aprendizaje Preply, el mandarín es actualmente la lengua más rentable en el mercado laboral español, con un salario medio anual de 85.565 euros.

Supera así a otros idiomas tradicionalmente valorados como el portugués, el japonés o el rumano.

A pesar de los elevados sueldos que obtienen los trabajadores con este idioma, tiene una escasa implantación en el país con tan solo el 1,7% de la población en España capaz de dominarlo.

Esta brecha explica por qué las empresas tienen dificultades para encontrar perfiles cualificados, una situación que también se deja notar en la provincia de Alicante, donde el tejido comercial vinculado a importaciones y negocios regentados por ciudadanos chinos no ha dejado de crecer en la última década.

El territorio alicantino es el cuarto con más población de esta nacionalidad de España y ha multiplicado por diez el número de migrantes recibidos en 25 años. En 1998 eran menos de mil y en la actualidad ya son más de 10.000.

"Aunque idiomas como el inglés o el francés siguen siendo prioritarios, su popularidad los hace parecer más alcanzables. El chino, en cambio, sigue viéndose como un reto complejo, y esa percepción de dificultad actúa como freno: muchas personas ni siquiera se plantean aprenderlo, a pesar de su creciente relevancia”, explica Yolanda del Peso, portavoz de Preply.

Desde la compañía destacan que el mandarín requiere una mayor inversión de tiempo que otros idiomas debido a sus diferencias estructurales y fonéticas, algo que se traduce en un menor número de hablantes y, por tanto, en mejores oportunidades laborales para quienes sí lo dominan.

Pese a ello, el chino ya es el cuarto idioma con más nuevos estudiantes en el último año, con un crecimiento del 9%, según los datos de la propia plataforma.

Este avance responde al peso creciente de China en la economía global y a la expansión internacional de sus empresas.

"China es una potencia mundial y sus empresas no paran de crecer y de expandirse. Saber chino es una ventaja muy notable en términos laborales y en el sector hay cierta urgencia por incorporar a profesionales que sepan chino", añade Del Peso.