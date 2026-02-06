Mercalicante cierra 2025 con una cifra de negocio de 2,97 millones de euros y un incremento del 1,8%

Mercalicante ha celebrado su Consejo de Administración, en el que se han presentado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025.

La dirección del clúster ha informado de una cifra de negocio de 2.974.464 euros, un 1,8% superior a la del año anterior. El año estuvo marcado por la incorporación de ingresos extraordinarios de 1,69 millones de euros, procedentes de la recepción de dos naves tras la finalización de contratos de derecho de superficie.

Así, el ejercicio se ha cerrado con un beneficio de 1.975.213 euros. Sin considerar estos ingresos excepcionales, el resultado de explotación habría sido de 425.228 euros, reflejando igualmente la tendencia positiva que caracteriza a Mercalicante desde hace diez años.

El Consejo estuvo presidido por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en representación del Ayuntamiento, y por la vicepresidenta y directora de Desarrollo de Negocio y Coordinación de Mercasa, Silvia Llerena Muñoz, en representación de Mercasa.

La directora general, Dolores Mejía, presentó el Informe de Gestión 2025 y la memoria económica, destacando el notable crecimiento del balance de la compañía, que aumentó un 68% gracias a la ampliación de capital realizada durante el ejercicio. También subrayó la mejora del fondo de maniobra, favorecida por la positiva evolución de los contratos de alquiler.

Durante 2025, Mercalicante ha continuado con su plan de inversiones, destinado a mejorar y garantizar la calidad de sus servicios. En total, se ejecutaron 4.231.612 euros en actuaciones, la cifra más alta de la última década, que representa más de la mitad de los 7,6 millones invertidos en este periodo.

Entre las principales intervenciones destacan la ampliación del recinto, la renovación de las cubiertas de la nave II, la modernización de instalaciones como el depósito contraincendios y la mejora del LAME. Estas iniciativas refuerzan el compromiso de la empresa con la modernización de sus infraestructuras y la sostenibilidad de su crecimiento.

En cuanto a la actividad comercial, el Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas alcanzó en 2025 unas ventas de 106.450.407 euros, correspondientes a 59,7 millones de kilos.

Las frutas representaron el 71% (80.286.927 euros), las hortalizas el 24% (23.724.296 euros) y las patatas el 2% (2.439.184 euros). En total, desde Mercalicante se distribuyeron 109,1 millones de kilos de alimentos.

El Informe también incluye la labor del LAME (Local Autorizado de Mercancías Declaradas de Exportación), que supervisa los productos destinados a países fuera de la Unión Europea desde su renovado centro de inspección. En 2025 se gestionaron 76.065.177 kilos de mercancías, consolidando la posición de Mercalicante como punto estratégico para la exportación agroalimentaria.

Respecto a la ocupación de espacios, al cierre del año la media se situó en el 85,21%, incluyendo el 81% de la nueva nave incorporada, lo que supone 3.825 m² adicionales respecto al ejercicio anterior. El Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas mantuvo una ocupación del 100%, las oficinas y locales alcanzaron el 95% y el resto de naves, el 84%. Estos datos evidencian tanto la fuerte demanda de espacio como el potencial de crecimiento que aún ofrece la entidad.

Durante la reunión, también se aprobó el Plan Estratégico 2026–2028, que servirá de guía para consolidar a Mercalicante como aliado principal del sector agroalimentario. El plan establece como ejes la excelencia operativa, la prestación de servicios de alto valor añadido, la sostenibilidad en sus tres dimensiones y la mejora de la experiencia de clientes y usuarios, todo ello sustentado en una gestión profesional y colaborativa.

Mercalicante forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece a más de 30 millones de personas y constituye un pilar esencial de la cadena agroalimentaria.