La Cámara de Alicante impulsa el apoyo a tutores de pymes para fortalecer la FP dual en la provincia

La Cámara de Comercio de España, con la colaboración de la Fundación Caixabank Dualiza y la Fundación Bertelsmann, y el apoyo financiero del Fondo Social Europeo+, pone en marcha el programa Apoyo al Tutor de Pymes y Micropymes.

Esta iniciativa busca impulsar la participación de las pequeñas empresas en el nuevo modelo de Formación Profesional (FP) dual. Por segundo año consecutivo, la Cámara de Alicante se suma al proyecto, ofreciendo un acompañamiento gratuito y personalizado a los tutores de empresa para mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado y reducir la carga de gestión de las pymes.

El programa pone a disposición de las empresas la figura del tutor externo, un profesional con experiencia que ayuda al tutor interno en diversas tareas: coordinar con los centros educativos, seleccionar y hacer seguimiento de los estudiantes, planificar los procesos de aprendizaje y gestionar trámites administrativos.

Este apoyo facilita que las pymes asuman con seguridad su papel como agentes formativos, superando obstáculos habituales como la falta de recursos humanos, el desconocimiento del sistema o la complejidad burocrática.

Con el nuevo curso, las pymes y micropymes deben desempeñar un papel más activo en la formación dual, y por eso el acompañamiento al tutor se ha vuelto esencial.

Acompañar esta transición es clave para consolidar el modelo, especialmente en una provincia como Alicante, donde el 95,5% del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas.

Los resultados del programa avalan su impacto: durante la edición 2025/2026, en la que también participó la Cámara de Alicante, el 76% de las empresas inscritas se iniciaban por primera vez en la FP dual.

Gracias al apoyo del tutor externo, lograron entender mejor sus responsabilidades como formadoras y acceder a herramientas que les permitieron integrar el modelo dual en su funcionamiento diario.

De esta manera, el programa fortalece la red de apoyo territorial a las pymes, impulsa la calidad y la expansión de la FP dual y consolida a las pequeñas empresas como protagonistas en la formación de los futuros profesionales. Al mismo tiempo, contribuye al crecimiento de un tejido empresarial más competitivo y preparado para afrontar los desafíos del mercado actual.