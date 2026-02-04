Este es el proveedor en un pueblo de Alicante de las cebollas tiernas de Mercadona: tiene más de 500 empleados

Tiene más de 500 empleados y cultiva más de 44.000 toneladas de cebolla tierna. Todo gestionado desde la provincia de Alicante. Así es Cebollas Javaloyes, una empresa que desde el sur de la provincia de Alicante es uno de los proveedores de la mayor cadena de supermercados de España, Mercadona.

La empresa liderada por Juan Roig destaca que en 2025 compró más de 11.000 toneladas de esas cebollas tiernas a este proveedor alicantino con sede en Cox. Como resaltan a EL ESPAÑOL desde la cadena de supermercados, su intención es apostar por la fruta y la verdura de proximidad.

Para conseguirlo son necesarios los socios como los que conforman esta empresa familiar que ya tiene más de medio siglo. De ese tiempo, son quince los que llevan trabajando con Mercadona en lo que definen desde Valencia como la búsqueda del mejor producto para el cliente.

En un contexto en el que se habla de crisis agraria, Mercadona asegura que su compromiso con el sector primario es firme. Y ahí recalca que su intención es dar prioridad a las relaciones estables con los proveedores, como reiteran por el tiempo que llevan trabajando con esta empresa alicantina.

De hecho, destacan la calidad de las cebollas que cultivan en los diferentes campos que tiene la empresa para ello. Estas son las que venden en su área de frutas y verduras durante todo el año.

Y no mencionan la palabra calidad en vano. Con este concepto reiteran que se preocupan por la selección de proveedores y que su objetivo se centra en el sector primario español y da preferencia a los productos frescos de origen nacional, siempre que alcancen los estándares que marcan y haya cantidad suficiente para abastecer a las tiendas.

Ahí se apoyan en los números para demostrar su postura. El 85 % del surtido total de la compañía es de origen España, recalcan. Una cifra con la que destacan que continúan estrechando vínculos con los sectores agroalimentarios estratégicos y reforzando con ellos su apuesta por el crecimiento compartido, la proyección de futuro y la especialización.

Un mensaje que comparten desde el Grupo Javaloyes. Como señalan en su página, "combinamos tradición e innovación". Un saber hacer acumulado a lo largo de las tres generaciones que se han encargado de los campos con que empezaron en esta localidad de la Vega Baja.