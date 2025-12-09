César tiene en Alicante una de las diez administraciones de lotería que más vende en España

Hace más de un siglo abría en la ciudad de Alicante una administración de lotería que en la actualidad puede presumir de ser una de las diez que más vende en toda España. César Mateos está al frente de El Negrito y tras su ventanilla se ha encargado de hacer feliz a mucha gente.

Desde la calle Portugal ha repartido millones, como los 17 de un cuarto premio, que se suman en el medidor interno que tienen todas las administraciones. Para César, este logro se traduce directamente en beneficios para la provincia: "Lo principal es que damos más premios y, por consecuencia, los alicantinos están mucho más contentos, pues es mucho más".

El Negrito, además de estar entre las más vendedoras, es también la más antigua de la provincia, con 109 años de historia. Abrió en la actual plaza de Gabriel Miró cuando la ciudad tenía unos cincuenta mil habitantes y el casco urbano crecía alrededor del puerto. Y aunque no fue la primera administración, ya que recibe el número seis, ahora no hay otra con más historia que la suya.

Y durante décadas vio cómo cambiaban los nombres de la plaza entre Chanco, Alfolí, Barcas, Isabel II y Libertad hasta que ya en 2021 se trasladaron para estar junto a la avenida Maisonnave. El movimiento fue clave para mejorar el rendimiento de ventas ya que si Gabriel Miró es una zona más turística e histórica, no tiene el trasiego comercial de la calle más deseada.

"Yo creo que se dio más bien aquí", explica Mateos, refiriéndose a su entrada entre las diez que más venden con este traslado a la zona de Maisonnave y Portugal. Anteriormente, estima que estaba entre los puestos veinte o treinta de la lista nacional.

"Mucha gente a lo mejor nos conocía, pero desplazarse hasta la plaza de Correos... pues mucha gente no iría por pereza, por tiempo y ahora, al estar en Maisonnave, se facilita. Vienes aquí, haces unas compras o unos recados y te pillamos ahí mismo", razona.

Picos de venta

En cuanto a la Lotería de Navidad, César afirma que noviembre es el mes con mayor volumen de trabajo, incluso más alto que diciembre. "Por lo menos en Alicante, en nuestra zona", puntualiza. Y es que pese a la expectación en la semana del sorteo y la previa, las ventas son más residuales.

Este 2025 la media de gasto en España de este sorteo que repartirá 2.772 millones de euros es de 76, una cifra que aumenta en la provincia de Alicante a los 79, lejos de los 90 de Valencia y muy ligeramente por debajo de los 80 de Castellón.

En el caso de César, sus datos están "un poquito por encima: la media nos salen sobre 90 euros". Unas cifras que atribuye a que la gente que visita la zona viene con el "chip de que está de compras".

La digitalización

Con esa larga historia en ventas, César se ha encargado también de dar el paso a las nuevas tecnologías. Hace más de cinco años creó su propia aplicación, MiLoto. "Al final, la gente lo que quiere es tener como en el retail, diferentes opciones", explica. Con ella permite a los clientes comprar lotería de forma digital.

Este sistema móvil resuelve muchas de esas dudas que buscan algunos compradores para este sorteo: la terminación en el año en que se celebra o la de una fecha particular.

Y es que al comprar décimos, salen muchas peculiaridades. César detalla que los que se acercan a El Negrito "usan más lo de dame cinco iguales que cinco diferentes", en referencia a esas terminaciones.