AEDAS Homes impulsa su segunda promoción en Quart de Poblet con el lanzamiento de Aquene

AEDAS Homes, promotora inmobiliaria de referencia en España, amplía su presencia en Quart de Poblet con una nueva promoción: Aquene. Este proyecto da continuidad al éxito de Atalanta —ya en fase de construcción— y refuerza la apuesta de la compañía por el municipio valenciano, donde la demanda de vivienda de obra nueva se mantiene en niveles muy elevados.

Con licencia de obras aprobada, Aquene estará formada por un conjunto residencial compuesto por un edificio de ocho plantas y una torre de doce alturas. “Aquene puede considerarse la evolución natural de Atalanta”, destaca Diana Morán, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Valencia.

“Tras el excelente ritmo de ventas de Atalanta, con casi el 70% de sus 122 viviendas ya reservadas, este nuevo proyecto representa una gran oportunidad con precios que parten desde 171.000 euros”, añade.

El conjunto ofrecerá 157 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas con terraza, plaza de garaje y trastero. Además, contará con amplias zonas comunes que incluyen piscina con solárium, gimnasio, sala comunitaria, espacio para calistenia, taquillas inteligentes para la recepción de paquetes y aparcamiento para bicicletas.

“Se trata de una promoción variada, con tipologías que van desde las plantas intermedias hasta los áticos, y un diseño arquitectónico moderno y elegante”, apunta Morán.

Entorno y calidad de vida

Siguiendo la filosofía de Atalanta, Aquene está concebida para familias jóvenes, profesionales o inversores que buscan una zona tranquila, bien comunicada y con un alto potencial de crecimiento. Quart de Poblet combina la cercanía a Valencia —situada a tan solo 10 kilómetros— con un ambiente sereno y lleno de servicios.

“Vivir en Aquene significará disfrutar de una excelente calidad de vida: un entorno urbano consolidado con espacios para actividades al aire libre y una completa oferta educativa, sanitaria, deportiva y comercial. Además, su conexión con Valencia permite disfrutar de todas las ventajas de la capital”, resalta Morán.

El municipio cuenta con la línea 3 de Metrovalencia, que enlaza directamente con el centro de la ciudad y el aeropuerto, además de varias líneas de autobuses que refuerzan su accesibilidad.

Estrategia y proyección

Con este nuevo desarrollo, AEDAS Homes consolida su presencia en el área metropolitana de Valencia. “Solo en Quart de Poblet, la promotora suma ya cerca de 300 viviendas en marcha”, concluye Diana Morán, quien anuncia que las obras de Aquene comenzarán a principios de 2026.