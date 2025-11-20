Directo: la noche de la economía alicantina celebra medio siglo: "Mirando atrás con gratitud y hacia adelante"

El himno de la Comunitat Valenciana, en la apertura de la noche de la economía alicantina. Iván Villarejo

Los cincuenta años de La Noche de la Economía Alicantina reúnen a 1.300 personas en el auditorio ADDA con empresarios y los principales políticos de la Comunitat Valenciana entre los invitados. Con una gala prevista de unas tres horas de duración, concierto y conferencia de Marc Vidal celebran este medio siglo "mirando atrás con gratitud y hacia adelante".

La vicepresidenta Susana Camarero y los consellers Marián Cano y José Antonio Rovira representan a un Consell del que no han acudido el presidente saliente, Carlos Mazón, ni el candidato Juanfran Pérez Llorca. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, acompañado por diputados como Juan de Dios Navarro y José Antonio Bermejo, ha apoyado la cita.

Una larga lista de invitados de la política en la que también están los diputados nacionales del PP Joaquín Melgarejo y César Sánchez, por el PSOE la diputada en las Cortes Yaisel Sánchez, el alcalde de Elda Rubén Alfaro, la portavoz del grupo socialista en Alicante Ana Barceló, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el de Sant Vicent, Pachi Pascual, entre muchos otros.

En la parte económica, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, como organizador del acto, está acompañado por el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente, y el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla.

La gala, presentada por el veterano periodista Pedro Piqueras, empieza con una actuación de la orquesta titular, ADDA Simfònica, dirigida por Josep Vicent y recién regresados de su exitosa gira en Japón. Tras la motivadora charla de Marc Vidal, el protagonismo es para las empresas premiadas de este año.

Borrell, de Dénia, es la premiada por la propiedad intelectual. Con ella se valora la creación de la máquina descascaradora de las almendras. Desde La Marina Alta han crecido y han llegado con su tecnología hasta California.

"El talento cuando se protege multiplica su impacto", destaca Piqueras. Y así lo demuestran los dianenses, presentes en cuarenta países. El director ejecutivo de la Euipo, Joao Negrao, se lo entrega a Antonia Borrell. "Es un trabajo de reconocer la excelencia y la resiliencia", valora el primero.

Negrao recuerda que la propiedad intelectual ya no es una opción protegerla, es una condición. De hecho, el primer paso, como recuerda el responsable de la agencia europea. "Hay que pensar estratégicamente cómo utilizarlos para acudir al mercado global", recalca.

La ampliación de las competencias de la Euipo a las indicaciones geográficas permitirá proteger y defender mejor a las empresas que representan el saber hacer bien, destaca Negrao. Y con eso, añade, abre nuevas posibilidades para transformar la gestión en una ventaja.

