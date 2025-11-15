Fernando (30 años), de estudiante en la UA a CEO millonario que triunfa en redes: "Hay que ser caradura en la vida"

Si hay un CEO viral en redes sociales, ese es Fernando Hernández. El rey del cool calling es todo un fenómeno por su forma de vender y motivar al emprendimiento, además de por haber creado una empresa millonaria con tan solo 30 años tras salir de la Universidad de Alicante.

Enemigo de los correos electrónicos, las presentaciones de PowerPoint y las reuniones aburridas, el empresario se centra en "hacer pasta" con Aszendit, una consultora tecnológica que trabaja con empresas del IBEX 35 y que ahora quiere exportar mundialmente.

Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante y, tras terminar la carrera y cursar un máster en Management, creó su empresa con 25 años desde un piso compartido y con 3.000 euros de inversión.

A día de hoy presume de tener más de 160 empleados y de facturar un millón de euros al mes gracias al cool calling, una variación del método tradicional del cold calling (llamadas en frío) para salir en busca de clientes y no al revés.

Sus vídeos dando instrucciones a sus trabajadores o pronunciando discursos motivacionales se han hecho virales en redes por su forma particular de comunicar.

"Quiero que llaméis con un puto papel, no quiero ni un ordenador en esta sala, tío. Un papel y (llamando) uno detrás de otro, y no quiero que me pierdas 30 segundos tecleando porque me sales del mood, tío", explica a sus trabajadores para llevar a cabo esta técnica.

El cool calling se caracteriza por hacer llamadas personalizadas, con energía y convicción, enfocándose en entender las necesidades reales del cliente y presentarse como un partner tecnológico genuino, no como un proveedor más. Algo para lo que asegura que "hay que ser un caradura".

Hernández critica el discurso tradicional del emprendimiento centrado en la innovación, asegurando que "el mundo de los negocios se basa en vender" y que la mayoría de empresas fracasan no por falta de conocimientos técnicos, sino por no saber vender.

"¿Para qué cojones necesito una web si con el teléfono llamo y hablo? No voy a perder ni un segundo en hacer la web. A ganar pasta, joder, no me cuentes otros rollos. En mi empresa está prohibido enviar correos: se hace por teléfono, que es más rápido. Y esto a la gente le explota la cabeza", señalaba en otro vídeo viral.

Otro de sus puntos fuertes es cuidar el capital humano, ofreciendo planes de carrera anuales claros, formación continua y una cultura empresarial basada en el flow state (estado de flujo y pasión por el trabajo).

Ahora centra su ambición en expandirse internacionalmente en lugares como México y Miami, donde ha creado contenido recientemente mostrando cómo está impulsando la empresa fuera de las fronteras nacionales.

Así, es CEO de Gas, una aceleradora de empresas en la que las compañías aprenden y aplican la metodología del cool calling para despegar comercialmente.

Su enfoque es construir negocios orientados a la venta y dejar de lado lo innecesario.