La agencia ilicitana Grupo Antón se cuela entre las 35 Agencias de Medios Independientes más destacadas de España

La agencia ilicitana Grupo Antón Comunicación sigue creciendo y alcanza el puesto 32 en el ranking de agencias de medios independientes 2025 elaborado por la revista El Publicista, uno de los medios de referencia del sector en España.

El reconocimiento llega tras un año que recuerdan como "especialmente activo", marcado por el crecimiento del equipo de Antón Media —que reúne perfiles tan diversos como planificadores de medios, técnicos en Social Media y Paid Media, programadores o diseñadores—, la llegada de nuevos clientes y la apuesta por soluciones tecnológicas que han impulsado su papel tanto en el entorno online como offline.

"Estamos muy orgullosos de este logro. Es el resultado del trabajo conjunto de un equipo que no deja de innovar, crecer y disfrutar de lo que hace", destaca Amanda Alfonso, directora de marketing online y medios de Grupo Antón Comunicación.

La mejora en el ranking respecto a 2024 (del puesto 40 al 32) refuerza el posicionamiento de la agencia como una de las compañías decanas de la comunicación en la Comunitat Valenciana, y demuestra su capacidad para competir al más alto nivel con grandes firmas nacionales e internacionales.

Desde la agencia se definen como "un referente en soluciones de comunicación 360º y estrategia en todo el territorio nacional, ayudando a marcas y empresas a conectar eficazmente con sus audiencias. Con más de 60 años de experiencia, combina creatividad, estrategia y ejecución en cada proyecto".

Su equipo, formado por más de 60 profesionales, está especializado en diseño gráfico, gestión integral de medios, gabinete de prensa, eventos, comunicación online y publicidad exterior a través de su división Publiantón Exterior.

Desde 1961 son testigos directos (y partícipes) de los cambios que ha vivido el sector. Se estructuran en cuatro grandes áreas que, combinadas con el servicio de Consultoría Estratégica, "multiplican las soluciones que podemos ofrecerte. Para que tu marca esté visible/presente dónde tiene que estar y cómo tiene que estar", aseguran en su página web.