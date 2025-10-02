Alicante reivindica el diseño: "Nadie compra una patente, compra la apariencia de un producto"

Ana Poquet y Felipe Carrasco en la apertura del congreso de diseño en Alicante. Iván Villarejo

"Nadie compra una patente, compra la apariencia de un producto". Así destacan la importancia del diseño en la apertura del segundo congreso internacional sobre esta materia que acoge la ciudad de Alicante.

Enrique Martín, presidente de la comisión de propiedad intelectual de la Cámara de Comercio de Alicante, apuesta por "defender las ventajas competitivas derivadas del diseño si queremos mantener un sistema basado en el mérito propio, no otro distinto".

"Alicante es una de las grandes capitales internacionales de la propiedad intelectual", sostiene en el discurso inaugural. "Y es necesario que avancemos creyéndonos que es un activo valioso para nuestra economía", remarca.

En esa línea, el presidente de la Cámara, Carlos Baño, recuerda la importancia que tiene esta materia para la entidad con la comisión que preside Martín y con ella "queremos ser una herramienta útil y seguir defendiendo todos los intereses".

"El diseño está en el centro de la transformación digital, de esa sostenibilidad", apunta Alicia Colomer, jefa del Área de Utilidad y Diseños de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

"Estamos inmersos en una nueva directiva europea" explica mientras apunta que internacionalmente también se está trabajando en esa idea "para que el diseñador nacional realmente llegue al mercado global, que lo tiene mucho más fácil ahora".

La prueba de ese interés lo dan los datos. Colomer recuerda que en España se registraron más de catorce mil diseños en 2024 en la OEPM.

Joao Negrao, director ejecutivo de la EUIPO, se apoya también en ellos para defender esta importancia. "Todos tenemos un objetivo principal, la competitividad", razona, "porque tenemos que recortar diferencias con otras regiones" y así señala a China y Estados Unidos.

"En la EUIPO recibimos el récord de solicitud de diseños, 123.000, desde que se creó en 2003", señala orgulloso.

"Tendemos a pensar que la innovación está vinculada solamente a la tecnológica y es verdad y muy importante, pero está la innovación comercial que se protege con marcas, se necesita para identificar el origen del producto", razona.

"Y es necesario también proteger la identificación estética", prosigue, porque "la apariencia de los productos es fundamental en la decisión de los consumidores para adquirir productos, y más en los jóvenes".

"Tenemos la tendencia de pensar que las patentes son lo más importante, las marcas en segundo lugar, y el diseño está más atrás. Ese es un error que en Europa cometemos aún. Y en otras regiones lo han entendido antes", alerta.

Ana Poquet destaca que para el Ayuntamiento de Alicante es fundamental apoyar estas iniciativas como parte del turismo de congresos. "En solo seis meses el impacto económico de este producto es de 6,4 millones, en lo que llevamos de año hemos acogido 40 y terminaremos con 60, muchos más que el año pasado", detalla.

Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria de la Generalitat, apunta claves "para que el valor del diseño tenga la visibilidad que se merece". La protección en la que las administraciones públicas "estamos ayudando a las empresas para esa cultura que tiene que ser más creciente de protección de los diseños".

"Si protegemos el diseño, protegeremos la forma de pensar, es un hecho competitivo fundamental", prosigue. Y la medición es el segundo punto que resalta, "como que en enero de este año se han introducido nuevos CNAE". De hecho, el 2,3 % del PIB en la Comunitat Valenciana lo atribuyen al diseño, un dato que dobla a la media en España.

"En tiempos de crisis, el diseño es un valor seguro de competitividad", resalta el secretario autonómico de Industria .