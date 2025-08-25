Este es el último negocio del alicantino más rico: compra la naviera encargada del tráfico de las islas Canarias

Adolfo Utor, la persona más rica de la provincia de Alicante, acaba de dar un gran paso para seguir siendo uno de los hombres más ricos de España. Su compañía Baleària anuncia el acuerdo para la adquisición de Armas Trasmediterránea. Esta empresa explota el tráfico de las islas Canarias, una parte del Estrecho y cuenta con 1.500 empleados.

Pero para que eso sea así está pendiente de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Si obtiene el sí, la compra incluye la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de sus trabajadores de tierra y flota.

"Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas”, valora Utor a través de un comunicado.

En esa línea, el único accionista de la empresa con sede en Dénia, considera que de formalizarse la operación su compañía "recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidar la presencia de una naviera local competitiva".

El presidente de Baleària presenta la operación destacando que la aprobación de estas operaciones garantizaría la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico, ya que una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de las líneas de interés público.

"La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares; un papel que hemos asumido desde hace más de 25 años, que pusimos en valor durante el COVID y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo de forma integral”.

El discurso de Utor razona lo que implica para el futuro de la compañía esta adquisición. "Estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad y para ello contamos con la ilusión y el entusiasmo de todos nuestros grupos de interés, a los que incorporamos las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos”, valora.

El más rico

La revista Forbes en su habitual lista de las cien personas más ricas de España ha incluido en diversas ocasiones a Adolfo Utor. Además de analizar la fortuna de los empresarios, se tiene en cuenta cómo gestionan su patrimonio y se estudia el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez, para la elaboración de esta clasificación.

Utor nació en la localidad marroquí de Alhucemas, aunque pronto se trasladó junto a su familia de origen andaluz a Dénia, donde se encuentra la sede de su compañía. Con 23 años entró a trabajar en la antigua naviera Flebasa, filial de Isnasa, y antecedente de la actual Baleària.

"Fue vendedor de billetes, amarrador de barcos, responsable de taquilla, comercial, delegado administrativo en Ibiza y hasta convertirse en director general de la compañía, en 1990", destacan en la página web del grupo.