Directo: PLD Space quiere liderar desde Elche "la industria del espacio"

PLD Space apunta hacia la luna en su ambición para la próxima década. Así lo está contando Ezequiel Sánchez, el presidente de la compañía basada en Elche y que lanzó el primer cohete europeo privado: "Queremos liderar la industria del espacio desde el continente europeo".

Así, recalcan que han pasado de ser la compañía de microlanzadores a planear un futuro porque "entendemos que el espacio tiene una hoja de ruta que se mide en décadas". Y para lograrlo hay que anticipar los próximos pasos.

¿Y por qué Beyond? Trabajan con el Now, el ahora para el desarrollo tecnológico con el día a día de sus equipos que están ahora con el Miura 5. Con el New lo que hablan es de la evolución hacia los vuelos comerciales y cómo mejorar el rendimiento.

"Somos el primer lanzador que está consiguiendo deuda y ese respaldo de los bancos comerciales lo agradecemos", indica Sánchez. "Hemos tenido alguna subvención, pocas, porque nuestra visión era desarrollarlo desde un punto de vista independiente y preservando esa hoja de ruta tecnológica".

De llevarlo a cabo se encargan los 254 empleados que tienen ahora mismo y que se han hecho oír en este evento pensado para divulgarlo. "Con gente que ha decidido venir a Elche porque somos 17 nacionalidades e incorporamos 15 personas al mes", apunta.

La actividad comercial la han iniciado este año por un valor de 596 millones de euros, "que no son contratos firmados". "Entendemos que tenemos que ser conservadores y empezar a confirmar fechas de lanzamiento en breve a menos dieciocho meses", explica.

La diferencia, el pensar

El evento de este lunes permite presentar las nuevas instalaciones que tienen en marcha en los 188.000 metros cuadrados que ocupan en Elche: "Estamos muy orgullosos de tener los equipos de ingeniería, áreas de soporte y fabricación, unidos". A eso añaden lo que tienen en Teruel y Francia.

Sánchez ha revelado que una pregunta común de los inversores es qué les diferencia: "Nos gusta decir que nuestro principal factor diferencial está entre las orejas, la forma de pensar".

Un concepto que traducen en que "en esta tecnología madura no deja de complicarse y esa es la que decidimos abordar desde el sector privado, con los mismos niveles de calidad, pero con plazos y costes mucho más ágiles".

Competir en coste

Y en el coste es donde ha puesto el foco: "El tsunami en la industria evidencia que hay actores que han dejado de ser competitivos". "Necesita Europa un player que pueda aportar una solución competitiva para competir contra Estados Unidos, China o India", resalta, "y ahí es donde PLD Space decide tomar ese papel de liderazgo".

La importancia de este evento la remarca Sánchez cuando asegura que se trata de "refundar la compañía". Entre las apariciones especiales incluyen un vídeo del astronauta español Miguel Ángel López Alegría que les desea suerte para el futuro.

El Miura 1 salió al espacio justo hace un año. "Lo vivimos de una manera muy intensa y estoy seguro que todos recordáis dónde estabáis", asegura el presidente. Y así da paso a un vídeo con varios testimonios del equipo sobre aquella jornada histórica.

Así es el 'Miura 5'

Un año después repasan los hitos conseguidos como el completado del diseño del Miura 5, el primer banco de ensayos en Teruel, la selección para los proyectos europeos, la financiación de 155 millones, la inversión de diez millones para la base de Kourou y las nuevas oficinas centrales.

La presentación del Miura 5 da paso a Raúl Sánchez, "la culminación del sueño de fundar PLD Space, como si fuéramos Mortadelo y Filemón". "Estamos a uno año de tener ese cohete, culminando ese sueño de hace 13 años. Gracias a los muchos inversores y el apoyo del Gobierno estamos para cumplir ese sueño".

¿Cómo será el Miura 5? Tiene un diámetro de dos metros y una altura de 35,7, en dos etapas, el equivalente a un edificio de 11 plantas. Un tamaño muy superior al del Miura 1 y fabricado el aluminio y fibra de carbono.

Este podrá lanzar satélites de amplio rango de tamaño, "desde un brick de leche a un coche pequeño".

La primera etapa del cohete tiene cinco motores y de ahí su nombre. La segunda etapa tiene un solo, que es el que impulsa al espacio. Esta es la cuarta versión del motor que crearon. Y para ellos han creado "un proceso novedoso, la electrodeposición para que sobre esa pieza depositamos átomo a átomo, cobre y níquel".

"Hemos desarrollado de cero tecnologías que en Miura 1 no se utilizaron, pero ahora sí que lo necesitamos: más grande, más optimizado y obligatoriamente necesario", señala Sánchez.

