Adiós a Shein y Temu: la Unión Europea pone una nueva tasa para los paquetes pequeños de fuera del territorio

Los pequeños pedidos procedentes de países de fuera de la Unión Europea (UE) se encarecerán a partir de noviembre con la eliminación de la exención de derechos de aduana para los paquetes de menos de 150 euros.

La medida afecta especialmente al modelo de plataformas como Shein o Temu, aunque no supone su prohibición ni impide comprar en ellas. Esto se aplica de forma voluntaria desde el 1 de julio de 2026 y será obligatorio a partir de noviembre de 2026.

La Unión Europea elimina esta exención, que hasta ahora permitía que los paquetes de comercio electrónico con un valor inferior a 150 euros entraran sin pagar derechos de aduana. A partir de ahora, las mercancías compradas online y enviadas directamente desde terceros países a consumidores europeos pagan un derecho de aduana de 3 euros por artículo.

Esto significa que hacer un pequeño pedido puede resultar más caro que hasta ahora. El importe no se aplica necesariamente una sola vez por paquete, sino por artículo en función de las categorías de mercancías, por lo que una compra con varios productos diferentes puede acumular varios cargos.

La nueva medida no significa que la Unión Europea prohíba plataformas como Shein o Temu. Los consumidores pueden seguir comprando en ellas, pero los productos que lleguen desde fuera de la UE quedan sujetos a las nuevas condiciones aduaneras.

La Comisión Europea explica que la antigua exención de 150 euros fue diseñada para una época en la que las compras online eran menos habituales y los sistemas aduaneros estaban menos digitalizados. Según señala, esta situación ya no se corresponde con el volumen actual del comercio electrónico.

La medida busca, según Bruselas, "garantizar unas condiciones justas para las empresas de la UE y opciones seguras para los consumidores".

Aunque el nuevo derecho de aduana afecta a las mercancías que llegan desde terceros países, la Comisión Europea aclara que los consumidores no son los encargados de abonarlo directamente a las autoridades aduaneras.

Los derechos se recaudan a través de las plataformas o de otras empresas que intervienen en la venta y el transporte de los productos. De esta forma, el comprador no tiene que realizar un pago adicional a las autoridades cuando recibe el paquete.

Sin embargo, el coste de esta nueva obligación puede acabar repercutiéndose en el precio final de los productos o en las condiciones de compra de las plataformas.

Productos de bajo valor

La decisión llega después del fuerte crecimiento de los envíos de bajo valor procedentes de terceros países. La Comisión señala que solo en 2025 entraron en el mercado europeo 5.900 millones de artículos incluidos en paquetes de bajo valor sin pagar derechos de aduana.

Según los datos aportados por Bruselas, cada día se despachan más de 16 millones de paquetes destinados a consumidores de la UE. Estos envíos representan el 97% de todos los artículos importados, aunque solo suponen el 2% del valor de las importaciones.

La Comisión sostiene además que la antigua exención se utilizaba mediante prácticas como la infravaloración de mercancías o la división artificial de pedidos en varios paquetes para mantenerse por debajo del límite de 150 euros.

Más controles

La reforma también introduce cambios destinados a reforzar los controles sobre las mercancías que llegan a los consumidores europeos. Bruselas señala que una investigación realizada en 2025 detecta que más del 60% de los productos de bajo valor que entran en la UE no cumplen los requisitos de los productos o las normas de seguridad.

La Comisión advierte de que algunos artículos pueden contener ingredientes tóxicos o estar etiquetados de forma incorrecta. Por ello, la nueva normativa incorpora los identificadores de producto, conocidos como PID, para mejorar la gestión de riesgos y facilitar la detección de mercancías que no cumplen las normas.

Este sistema se aplica de forma voluntaria desde el 1 de julio de 2026 y pasa a ser obligatorio en noviembre de este mismo año.

Los 3 euros por artículo constituyen una medida transitoria. La Comisión explica que, a partir de julio de 2028, entrará en funcionamiento el Centro Aduanero de Datos de la UE, que permitirá aplicar los derechos de aduana ordinarios en función de la clasificación arancelaria, el origen y el valor de cada mercancía.