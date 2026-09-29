Es oficial: SUMA aprueba un presupuesto de 47,9 millones de euros para 2027

SUMA Gestión Tributaria refuerza su apuesta por las inversiones de cara a 2027. El organismo autónomo de la Diputación de Alicante contará el próximo año con un presupuesto de 47,94 millones de euros, un 2% más que en el ejercicio anterior, y destinará 2,9 millones a inversiones, un 7% más que en 2026.

La propuesta presupuestaria, aprobada por el Consejo Rector, mantiene una línea continuista en ingresos y gastos, pero incrementa los recursos destinados a tecnología, seguridad, protección de datos y mejora de las oficinas municipales.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha destacado que "Suma afronta un nuevo ejercicio teniendo como prioridad la atención a la ciudadanía, aunque nuestros clientes directos sean los ayuntamientos".

Y añade Pérez: "Por ello, los presupuestos de 2027 se ajustan a los principios de la responsabilidad ante el contribuyente, la utilidad pública de nuestra función y la garantía de seguir realizando las funciones de manera eficiente".

Por su parte, el director del organismo, José Antonio Belso, ha destacado la importante apuesta en inversiones, que crecen un 7%, “que refleja nuestro compromiso con los ayuntamientos y la necesidad constante de seguir invirtiendo en desarrollos tecnológicos que sean útiles a la ciudadanía, en materia de seguridad y protección de datos, pero también en la adecuación de nuestras instalaciones y de la red de oficinas municipales”.

El presupuesto consolidado de Suma subirá a los 48,94 millones de euros como resultado del superávit previsto en Geonet, empresa dependiente para la información territorial y otros servicios geoespaciales, que prevé unos ingresos de 1,68 millones de euros y un superávit tras el cierre del ejercicio de 74.943 euros.

Por otra parte, el Consejo Rector también ha aprobado el convenio de colaboración entre Suma y el Colegio Oficial de Economistas de Alicante para la presentación telemática de documentos por sede electrónica.

De esta forma, los colegiados podrán presentar por vía electrónica declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes u otro documento exigido por la normativa tributaria en nombre de sus clientes. Además, se posibilita abonar también por medios electrónicos las deudas tributarias en nombre de terceras personas.

Más sobre Suma

Recientemente, SUMA ha logrado el tercer puesto en los European Public Sector Award con su proyecto de innovación CivicData Engine.

La iniciativa presentada por el organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha sido seleccionada entre las más de 300 presentadas a esta edición por su innovación, capacidad de gestión y análisis de datos diferentes de 141 municipios distintos.