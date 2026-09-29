Es oficial: la Generalitat anuncia una ayuda de hasta 1.000 € para gastos asociados a la compra de la primera vivienda

La Generalitat prepara una nueva ayuda de hasta 1.000 euros para los menores de 35 años que compren su primera vivienda en la Comunitat Valenciana.

La medida permitirá subvencionar los gastos de notaría, registro y gestoría asociados a la operación, dentro de un paquete de iniciativas con el que el Consell pretende ampliar las medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

El anuncio lo realizó el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el Debate de Política General del pasado lunes, en el que presentó un total de 55 iniciativas para los próximos años. Entre ellas, la vivienda ocupa uno de los principales bloques, con nuevas ayudas para compradores y también medidas dirigidas a aumentar la oferta disponible en alquiler.

Más facilidades para comprar

Además de la ayuda de hasta 1.000 euros para afrontar los gastos derivados de la compraventa, la Generalitat prevé ampliar la edad para acceder a los avales del Institut Valencià de Finances (IVF) destinados a la adquisición de una primera vivienda.

En concreto, el límite de edad se elevará hasta los 50 años. De esta forma, el programa de avales alcanzará a un colectivo más amplio de personas que quieran acceder a su primera vivienda y necesiten apoyo para afrontar la operación.

El Consell también mantiene el desarrollo del Plan Vive, mientras prepara nuevas actuaciones destinadas a incrementar el parque de viviendas disponibles. Entre ellas figura un seguro para propietarios de viviendas vacías que garantice el cobro del alquiler.

La previsión de la Generalitat es que esta medida permita sacar al mercado alrededor de 500 viviendas que actualmente permanecen vacías. El objetivo es actuar también sobre la oferta de alquiler, además de facilitar el acceso a la compra.

A estas iniciativas se suma una nueva convocatoria de ayudas al alquiler, dotada con 60 millones de euros. El paquete en materia de vivienda se completa con subvenciones para la rehabilitación de inmuebles, la mejora de la accesibilidad de edificios y el apoyo a propietarios ante situaciones de ocupación.

Nuevas medidas

Las políticas de vivienda forman parte de un conjunto más amplio de iniciativas anunciadas por el Consell. En materia fiscal, Pérez Llorca ha avanzado una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF y una elevación del mínimo exento del Impuesto de Patrimonio.

También se ampliarán las deducciones fiscales relacionadas con el nacimiento de hijos, que podrán alcanzar los 60.000 euros en declaración individual y los 78.000 en declaración conjunta.

Entre las nuevas deducciones anunciadas se encuentran además las relacionadas con la compra de audífonos y los gastos veterinarios, así como incentivos fiscales vinculados al voluntariado.

Para los autónomos, la Generalitat plantea establecer la cuota cero durante los dos primeros años de actividad. En el caso de los autónomos jóvenes, este periodo se ampliará hasta cuatro años.

Sanidad y educación

El Debate de Política General también ha servido para presentar el Plan 'Avancem Salut', que contempla una inversión de 2.459 millones de euros y la incorporación de más de 2.000 camas hospitalarias entre 2026 y 2028.

La Generalitat prevé además nuevas actuaciones en hospitales y centros de salud, junto a una inversión superior a 120 millones de euros para reforzar la Atención Primaria en más de 32 municipios de la Comunitat Valenciana.

En educación, el Consell pondrá en marcha un plan específico de refuerzo de Matemáticas y Lengua y desarrollará el Plan EduClima, dotado con 140 millones de euros entre 2026 y 2029 para mejorar las condiciones térmicas de los centros educativos.

Transporte, industria y turismo

Entre las medidas económicas anunciadas también destaca la creación de fondos destinados a impulsar sectores emergentes y proyectos industriales tecnológicos, así como la habilitación de 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

El Consell prevé además presentar una nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana con el objetivo de agilizar los trámites y aumentar la disponibilidad de suelo industrial y residencial.

En materia de movilidad, entrarán en servicio 22 nuevas unidades de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 16 para Metrovalencia y seis para el TRAM d'Alacant, con una inversión de 140 millones de euros.

Por último, el Ejecutivo autonómico prepara un nuevo Plan Estratégico de Turismo para el periodo 2027-2030, además de nuevas medidas para atraer inversiones y reforzar sectores como el audiovisual y la industria tecnológica.