Conexus sitúa Alicante en la agenda económica nacional con la constitución de una comisión con CEV, AEFA e INECA

La Fundación Conexus sitúa a la provincia de Alicante en la agenda económica nacional con la constitución de la Comisión Provincia de Alicante, un órgano de trabajo que reúne a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante (CEV Alicante), la Asociación de Empresas Familiares de Alicante (AEFA) e INECA, entidades que forman parte de la Fundación, entre otros representantes empresariales.

La comisión se compone de algunas de las organizaciones y empresas más representativas del tejido empresarial alicantino y se ha constituido en una reunión extraordinaria en Madrid.

El presidente de INECA, Alfredo Millá, ha señalado que "la constitución de esta comisión es un paso más del trabajo conjunto de instituciones y empresas más representativas de Alicante para mejorar la visibilidad de la provincia en los entornos donde se deciden las inversiones y para mostrar las capacidades y potencialidades que Alicante dispone y que no son suficientemente bien proyectadas al conjunto de España".

Por su parte, el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, ha destacado que "esta comisión refuerza la labor que la CEV y CEOE ya vienen desarrollando en defensa de los intereses empresariales de la provincia, trasladando a las administraciones sus necesidades y reclamando soluciones. Este nuevo espacio de colaboración nos va a permitir poner en valor el potencial económico de Alicante, sumar aliados y aunar esfuerzos en torno a nuestros principales retos".

"Es, sin duda, una iniciativa positiva, aunque no perdemos de vista que el objetivo último debe ser avanzar desde el diagnóstico a los resultados: concretar prioridades, reclamar compromisos presupuestarios y calendarios de ejecución, y mantener una interlocución constante hasta que los proyectos se hagan realidad". ha añadido.

El encuentro ha finalizado con un almuerzo empresarial junto al exministro José Manuel García-Margallo, quien ha destacado que el escenario geopolítico mundial es cada vez más multipolar y que, en este contexto, las regiones están cobrando un mayor protagonismo. Ante esta nueva realidad, ha insistido en que la sociedad civil tiene un papel clave: impulsar proyectos concretos, con mensajes claros y determinación, para construir su propio desarrollo.

Con la Comisión Provincia de Alicante, INECA, Fundación Conexus, CEV Alicante y AEFA, apoyados por el resto de actores, dan continuidad a un trabajo conjunto iniciado hace varios meses para que la provincia compita en igualdad de condiciones dentro y fuera de España.