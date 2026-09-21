Mata, experta en ahorro: "Criar a un hijo cuesta 346.586 euros desde su nacimiento hasta su emancipación"

Criar a un hijo en España supone un desembolso medio de 346.586 euros desde su nacimiento hasta que abandona el hogar familiar, según un análisis de la plataforma europea de ahorro 'Raisin'. La cifra muestra el importante esfuerzo económico que implica mantener a un niño hasta que finalmente se va de casa.

Tener un hijo es una decisión que implica numerosos cambios para las familias, también desde el punto de vista económico. A los gastos habituales de alimentación, ropa, educación o sanidad se suman otros costos que se prolongan durante años, en un contexto en el que la emancipación de los jóvenes se produce cada vez más tarde.

El estudio de Raisin estima el coste de la crianza teniendo en cuenta gastos relacionados con la alimentación, la higiene, la educación, la sanidad, la ropa y el calzado, además de celebraciones, paga y otros productos no esenciales. Para realizar la comparación, todos los importes están expresados a precios de 2026.

Casi 350.000 euros

El gasto estimado alcanza los 349.716 euros en el caso de un niño, hasta una edad media de emancipación de 30,8 años. Para una niña, el coste se sitúa en 343.456 euros, teniendo en cuenta una emancipación media a los 29,6 años.

La diferencia responde principalmente a la edad a la que hombres y mujeres abandonan el hogar familiar. Según los últimos datos de Eurostat recogidos en el análisis, los hombres se emancipan a los 30,8 años de media y las mujeres a los 29,6 años.

Además, el coste de la crianza ha aumentado de forma notable en las últimas décadas. En 2002, criar a un niño suponía unos 209.238 euros, frente a los 349.716 euros actuales, un 67 % más. En el caso de las niñas, el incremento alcanza casi el 73 %, al pasar de 198.914 a 343.456 euros.

El primer año: 12.000 euros

Los primeros meses también requieren un importante esfuerzo económico. Según el análisis, el coste del primer año de vida de un bebé alcanza los 12.053 euros.

Esta cantidad equivale aproximadamente al 45 % del salario medio anual de una mujer y al 38 % del de un hombre. Si una mujer con un salario medio mensual de 2.242 euros destinara el 5 % de sus ingresos al ahorro, necesitaría unos nueve años para reunir esa cantidad. En el caso de un hombre, con un salario medio de 2.671 euros, el plazo sería de siete años y medio.

"Tener un hijo es una de las decisiones más importantes y emocionantes en la vida de una familia, pero también supone un compromiso económico que puede extenderse durante muchos años. Los gastos no se limitan al día a día: muchas familias continúan ayudando a sus hijos durante la universidad, al acceder a su primera vivienda o hasta que consiguen independizarse e incluso después", afirma Marta Pinedo, directora de Raisin España.

El impacto en el empleo

El coste de tener hijos no se limita a los gastos directos. En 2025, la tasa de empleo de los hombres de entre 25 y 49 años con hijos menores de 12 años fue del 91 %, frente al 72 % de las mujeres.

Además, la tasa de empleo femenino disminuye a medida que aumenta el número de hijos, desde el 75 % entre las mujeres con un hijo hasta el 53 % entre quienes tienen tres o más.

Esta diferencia también se refleja en las excedencias por cuidados. De las 54.639 registradas en 2025, 45.400 correspondieron a mujeres, el 83 % del total, frente a las 9.239 solicitadas por hombres.

"Por eso, empezar a ahorrar desde el nacimiento puede marcar una diferencia importante a largo plazo. Por ejemplo, una familia que depositara 5.000 euros al nacer su hijo y añadiera 100 euros al mes podría acumular cerca de 39.900 euros cuando cumpliera 18 años, suponiendo únicamente a efectos ilustrativos una rentabilidad media anual constante del 3,60 %".

Por otro lado, también debemos tener en cuenta lo que se ha incrementado la vivienda en los últimos años. Lo que encarece mucho más la decisión de tener un hijo. Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio de la vivienda en la ciudad de Alicante es de 2.721 €/m2. Por lo que, comprar una casa de unos 80 m2, podría costarte: 217.680 €. Sin embargo, el precio también varía mucho de un barrio a otro.