Alicante recibe 500 solicitudes de ayudas para alquiler joven: un 300 % más de peticiones que en 2025

Las Ayudas al Alquiler Joven 2026 afrontan su fase de resolución con un fuerte incremento de la demanda. La convocatoria impulsada por la Concejalía de Juventud recibe un total de 500 solicitudes durante el plazo establecido, una cifra que supone un 300% más que en la edición anterior.

La convocatoria cuenta este año con una dotación global de 248.000 euros, el doble que en la anterior edición. Además, la cuantía máxima que puede recibir cada beneficiario aumenta de 250 a 400 euros mensuales, hasta alcanzar los 4.800 euros al año.

De las 500 solicitudes recibidas entre el 14 de mayo y el 12 de junio, un total de 81 cumplen todos los requisitos y han sido admitidas. Otras 176 solicitudes requieren subsanaciones, para las que se abre un plazo de diez días, mientras que 243 han quedado excluidas por no ajustarse a las bases.

Más ayudas

El concejal de Juventud, Carlos de Juan, destaca que el objetivo de estas ayudas es facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda y favorecer su emancipación.

"Con estas ayudas apoyamos a la población juvenil, de entre 18 y 35 años, para favorecer su emancipación y el acceso a una vivienda”, expone el concejal de Juventud, Carlos de Juan. “En esta edición hemos simplificado los requisitos y aumentado las cuantías para reforzar este objetivo e impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, que es la principal demanda en estos momentos de los ciudadanos", añade el edil.

El Ayuntamiento ha actualizado este año las bases de la convocatoria con el objetivo de facilitar la participación. Con las solicitudes admitidas y las posibles subsanaciones, la Concejalía prevé distribuir los 248.000 euros destinados al programa.

Sobre los requisitos

Para acceder a las ayudas es necesario presentar un contrato de alquiler de una vivienda con una duración mínima de un año. Además, la renta mensual del inmueble no puede superar los 1.000 euros.

Los solicitantes tampoco pueden superar una renta anual de 29.000 euros correspondiente al ejercicio 2025. La convocatoria no contempla los contratos de alquiler de habitaciones ni los subarrendamientos de viviendas.

Las ayudas tampoco son compatibles con otras subvenciones concedidas por otras administraciones para la misma finalidad.

Más iniciativas

Las ayudas al alquiler forman parte de la estrategia municipal para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Esta política se completa con actuaciones destinadas a incrementar la oferta de alquiler asequible.

Entre ellas se encuentran las 15 viviendas destinadas a alquiler joven en El Portón del Casco Antiguo y otras 14 viviendas que actualmente están en fase de rehabilitación en el antiguo edificio de viviendas de maestros de San Gabriel.

A estas actuaciones se suman los programas gestionados por el Patronato Municipal de la Vivienda, como Univerbarrio, dirigido a estudiantes universitarios, y el programa de viviendas intergeneracionales, que fomenta la convivencia entre jóvenes y personas mayores.

Actualmente y hasta el 11 de septiembre está abierta la convocatoria para solicitar el 'Bono Alquiler Joven', una ayuda del Gobierno gestionada por las comunidades autónomas, que va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Sin embargo, uno de los requisitos en Alicante es que las viviendas no superen los 800 euros al mes, un precio complicado de encontrar en estos momentos, debido a la alta demanda del sector.