El Campello, el municipio de Alicante con mayor demanda para comprar vivienda: ocupa el puesto 31 de España

El Campello se consolida como el municipio de la provincia de Alicante con mayor demanda para comprar vivienda. Así lo refleja el último informe de Idealista, que sitúa a esta localidad en el puesto 31 del ranking nacional de presión de la demanda en el mercado de compraventa durante el segundo trimestre de 2026.

El estudio pone de manifiesto el fuerte interés que despierta la Costa Blanca entre quienes buscan adquirir una vivienda. Dentro de la provincia, El Campello lidera la clasificación, por delante de otros destinos muy demandados como Santa Pola, Dénia, Benidorm, Torrevieja, Altea, Calpe o Jávea.

La clasificación, elaborada por Idealista/data, analiza la presión de la demanda sobre la oferta de viviendas disponibles en aquellos municipios con un amplio mercado residencial, ofreciendo una radiografía de las zonas donde existe un mayor interés comprador.

El informe destaca que la Costa Blanca es el principal foco de interés residencial de la Comunitat Valenciana. En este contexto, El Campello ocupa la posición número 31 de España, convirtiéndose en el municipio alicantino con mayor presión de la demanda para comprar una vivienda.

Tras El Campello aparecen Santa Pola, en el puesto 63; Dénia, en el 84; Benidorm, en el 96; Torrevieja, en el 100; Altea, en el 102; Calpe, en el 112; y Jávea, en el 114. La presencia de ocho municipios de la provincia en este ranking confirma el atractivo que sigue teniendo el litoral alicantino tanto para compradores nacionales como internacionales.

La Costa Blanca mantiene su atractivo

Según explica Idealista, la demanda no solo se concentra en las grandes ciudades, sino que las localidades costeras mantienen una elevada actividad gracias a factores como la calidad de vida, el clima, las comunicaciones y el interés por la segunda residencia.

El informe señala que, a lo largo de todo el litoral español, los municipios turísticos siguen registrando una fuerte presión compradora, una tendencia que en la provincia de Alicante queda reflejada con la amplia representación de localidades de la Costa Blanca en la clasificación nacional.

El precio sigue al alza

Este elevado interés también tiene su reflejo en la evolución de los precios. Según los datos de Idealista, el precio medio de la vivienda en El Campello alcanzó los 3.294 euros por metro cuadrado en junio de 2026, lo que supone un incremento del 7,2 % respecto al mismo mes del año anterior.

La combinación de una demanda sostenida y una oferta limitada continúa impulsando el mercado inmobiliario del municipio, que se mantiene como uno de los destinos más atractivos para comprar vivienda dentro de la provincia de Alicante.

El resto de España

A nivel nacional, el informe de Idealista refleja un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad de Madrid deja de encabezar el ranking de presión de la demanda para comprar vivienda, cediendo el primer puesto a Móstoles.

Las Rozas de Madrid ocupa la segunda posición y la capital se sitúa en tercer lugar, lo que evidencia que el interés de los compradores se está desplazando hacia los municipios del área metropolitana.

Esta tendencia también se reproduce en otros grandes núcleos urbanos. En el entorno de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet supera a la capital catalana en presión de la demanda, mientras que Hospitalet de Llobregat, Badalona, Rubí o Terrassa también figuran entre los municipios más solicitados.

Según el portal inmobiliario, el mercado muestra una creciente preferencia por las ciudades de la periferia y por los municipios costeros, donde la demanda continúa siendo especialmente intensa.