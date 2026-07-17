Esperar un año para comprar piso en Alicante sale ya 20.000 euros más caro: la contrarreloj que devora los ahorros

Comprar una vivienda en la provincia de Alicante se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Cada año, trimestre e incluso semana que pasa, el comprador sabe que deberá pagar más por un suelo que no deja de aumentar de precio debido a una demanda inabarcable.

Tan solo en un año, el precio medio del metro cuadrado ya se ha revalorizado más de un 10 % en la provincia. La vertiginosa velocidad a la que los inmuebles aumentan su valor está devorando la capacidad adquisitiva de los alicantinos a un ritmo récord.

El futuro comprador ve cómo, con el mismo dinero, cada año que pasa tiene que renunciar a metros cuadrados, ubicación o prestaciones en su futura vivienda.

Según los últimos datos de Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la provincia cerró junio de 2026 en 2.834 euros, un 0,8 % más que en mayo, un 3,7 % más que en el trimestre anterior y un contundente 10,3 % más que hace un año, registrando un nuevo máximo histórico.

Esto significa que quien hoy quiera comprar una vivienda en la provincia paga 265 euros más por cada metro cuadrado que hace un año.

Teniendo en cuenta esta media provincial, puede afirmarse que un piso de 75 m² cuesta hoy casi 20.000 euros más que hace un año; uno de 80 m² se ha encarecido en más de 21.000 euros; uno de 90 m² acumula ya cerca de 24.000 euros de subida; y uno de 100 m² supera los 26.000 euros de diferencia.

La subida supone que el comprador que quiera adquirir una vivienda hoy debe destinar el equivalente a un salario medio bruto provincial, situado en torno a los 23.000 euros anuales, más que si hubiese entrado en el mercado hace apenas doce meses.

Municipios que más suben

Sin embargo, esta cifra es una media que varía en función del código postal, con municipios alicantinos donde el precio de la vivienda se ha disparado muy por encima del 10,3 %.

La Romana encabeza la lista de subidas, que no de precio general, con un incremento interanual del 50,1 % (2.050 €/m²), seguida de Benferri, con un 31,1 % (1.408 €/m²), y Xixona, con un 29,7 % (1.038 €/m²).

En el lado contrario, un puñado de municipios del interior y de la Marina Alta son de los pocos puntos de la provincia donde comprar vivienda no se ha vuelto más caro este año. Alcalalí (2.694 €/m²) cae un 5,2 % interanual desde junio de 2025; Algorfa (2.951 €/m²) retrocede un 3,7 %; Jalón (2.271 €/m²) baja un 1,3 % respecto a junio del año pasado; y Benissa lo hace un 1,2 %.

Estos cuatro municipios son los únicos de la provincia donde el precio medio de la vivienda no se ha encarecido durante el último año.

Falta de oferta

La principal causa de esta subida y del deterioro de la accesibilidad a la vivienda es que el mercado inmobiliario alicantino, pese al aumento en la creación de nuevos hogares, es incapaz de absorber la demanda existente.

El informe Panorámica, elaborado por la Cámara de Comercio de Alicante junto con CaixaBank, subraya que la producción de vivienda nueva sigue siendo insuficiente para responder a la creación de hogares, un desfase en el que la demanda triplica la oferta actual. Así lo reflejan los datos de 2025, cuando se terminaron 5.239 viviendas, frente a una creación neta de hogares que rondó las 15.000 unidades.

Este desencaje sitúa a Alicante como la segunda provincia de España con mayor déficit de vivienda, con unas 70.000 viviendas menos de las necesarias para frenar una escalada que, como sucede en el resto de España, ya se ha convertido en la principal preocupación de los alicantinos.