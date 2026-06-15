José Luis, abogado, sobre los beneficios de invertir en cultura: "Esa financiación se recibe multiplicada por el 120%"

La inversión en cultura en España ha dejado de ser un terreno exclusivo para los mecenas o las productoras del sector. Gracias a una reciente reforma legislativa, el apoyo a las artes escénicas, el cine y la música se ha convertido en una estrategia financiera de alta rentabilidad para empresas de cualquier sector.

José Luis Valdés Pascual, del despacho Artiaga Elordi, destaca que el legislador español ha diseñado una "política industrial" para atraer inversión y generar empleo de calidad a través del Impuesto de Sociedades e IRPF. Según Valdés, lo que se busca es un aumento de la actividad productiva en torno a espectáculos y producciones audiovisuales.

La clave de este cambio se encuentra en una reforma aprobada a finales de 2022, con efectos retroactivos desde 2021. Esta normativa dio solución a un problema histórico: muchas productoras generaban deducciones fiscales que no podían aplicarse por falta de beneficios suficientes.

"La solución a ese problema vino a dar entrada a financiadores externos que se podían beneficiar de esas deducciones que las productoras no se podían aplicar", explica Valdés Pascual. Lo más llamativo es que estos inversores no necesitan tener relación previa con el mundo cultural: "Puede ser cualquier tipo de sociedad, una promotora inmobiliaria, una empresa familiar, una sociedad holding, incluso personas físicas".

Beneficio: el 120 %

Para el inversor, el atractivo no reside en el éxito comercial de la obra, sino en la propia norma fiscal. "La rentabilidad muchas veces depende del momento de la entrada en el proyecto, pero lo que permite la ley es que el productor ceda sus deducciones a cambio de esa financiación que recibe multiplicada por el 120 %", aclara el experto.

Pascual lo ilustra con un ejemplo numérico muy claro: "Si yo soy un financiador y contribuyo a financiar un proyecto con 100.000 €, a cambio me ceden una deducción en mi impuesto de sociedades o en mi IRPF de 120.000 €".

Es en ese margen de 20.000 euros donde reside una rentabilidad que el experto califica como altamente competitiva.

¿"Chollo" o estrategia de Estado?

Ante la espectacularidad de las cifras, Valdés reconoce que para algunos "parece un chollo", pero defiende que es una voluntad clara del legislador. "El legislador no quiere privilegios fiscales, lo que quiere es incentivar una auténtica política industrial por el gran retorno que tiene la cultura".

El abogado subraya que este sistema beneficia a todo un "satélite de pequeñas empresas" de logística, seguridad, transporte y profesionales creativos que crecen alrededor del mundo audiovisual. Además, advierte sobre la competencia internacional: "Pensemos qué podría perder el Estado si estas producciones no se realizan en España y se realizan en otros escenarios".

Una de las mayores dudas de los empresarios es si su beneficio depende de que la película o el festival sea un éxito. Valdés es tajante: "Es una rentabilidad que no es especulativa porque no va a ir en función del éxito que tenga la serie en taquilla o en plataformas".

El incentivo fiscal se calcula simplemente en función del coste de producción, lo que ofrece una seguridad inusual en otros productos de inversión. "Simplemente en función del coste que ha tenido la producción, tendrás tu derecho a tu incentivo fiscal", añade.

Seguridad jurídica

A pesar de la generosidad de la norma, el proceso requiere un rigor documental absoluto. Valdés Pascual insiste en que no se trata de "planificación fiscal abusiva", sino de una política querida por el Gobierno, siempre que se cumplan los requisitos del Artículo 36 y el 39.7 de la Ley del Impuesto de Sociedades.

"Lo que sí que hay que revisar es que toda la estructuración sea correcta, que todo esté perfectamente documentado por los costes de producción, gastos de publicidad y promoción", advierte.

Para que la inversión sea segura, es imprescindible contar con certificados de nacionalidad del ICAA o del INAEM, además de un informe de auditoría detallado.

En el contexto local, Valdés destaca el potencial de Alicante y sus 300 días de sol que atraen la celebración de grandes y pequeños festivales de música, sumado al centro audiovisual estratégico de la Ciudad de la Luz. "No la tenemos que ver como una serie de platós, sino como una infraestructura capaz de atraer inversiones internacionales que van a generar más empleo".

Finalmente, el abogado de Artiaga Elordi lamenta que todavía exista un "gran desconocimiento" en el mundo empresarial sobre estas herramientas. Su labor actual es hacer ver a cualquier empresa que puede ser financiadora de estos proyectos, obteniendo una rentabilidad segura mientras apoya el desarrollo de la industria cultural española.