¿Por qué la economía de Alicante resiste la crisis global? La claves de un éxito inesperado

La economía de la provincia de Alicante ha demostrado una notable capacidad de resiliencia y adaptación a lo largo del último año, consolidando una trayectoria de crecimiento que desafía un panorama internacional marcado por una extrema complejidad geopolítica y comercial. Así lo recoge el informe "Panorámica" de la Cámara de Comercio de Alicante junto a CaixaBank, presentado esta mañana en la sede de la Cámara.

"Un informe que debería ser libro de cabecera para todos los empresarios y comerciantes de la provincia", ha asegurado Juan Jesús Lozano, director de empresas de CaixaBank en su introducción. Un estudio que, ha complementado Carlos Baño, presidente de la Cámara de Alicante, "apoya a las misiones comerciales de la institución y a las 3 'A' que están logrando el crecimiento de la entidad cameral: ayuda, asesoramiento y acompañamiento". El informe forma parte de esa ayuda para que los empresarios tomen las mejores decisiones posibles a corto y medio plazo en sus negocios.

Mari Carmen Pastor, responsable del Gabinete de Estudios y Estadística de Cámara, ha resumido la situación de la provincia. A pesar de los vientos en contra que han sacudido los mercados globales, el Producto Interior Bruto provincial, medido a través del Indicador Sintético de la Actividad Económica, registró un avance interanual del 5,8%. Este incremento sitúa a la región en una posición de absoluta sintonía con la media de la economía nacional, ratificando la solidez de su dinamismo interno frente a la debilidad generalizada que muestran otras potencias de la zona euro.

Según el estudio, el principal soporte de este avance continuó siendo el sector servicios, que se erige como el auténtico motor de la actividad económica provincial. Las ramas vinculadas directamente a la hostelería, el transporte y el comercio minorista experimentaron los progresos más significativos con un repunte conjunto del 8,3%. Este comportamiento se vio directamente beneficiado por la fortaleza sostenida de la demanda exterior y por la notable recuperación del consumo privado de los hogares alicantinos.

En este sentido, las familias han logrado recobrar de forma progresiva su poder adquisitivo gracias a una combinación favorable de factores económicos, entre los que destacan la paulatina moderación de las tasas de inflación, el descenso generalizado de los tipos de interés de referencia fijados por el Banco Central Europeo y un comportamiento del mercado laboral que sigue superando las expectativas más optimistas.

En el ámbito laboral, Alicante finalizó el ejercicio 2025 aproximándose de forma histórica a la barrera de los 770.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que se traduce en la creación neta de más de 21.700 puestos de trabajo en comparación con el año anterior. Un análisis detallado de este crecimiento revela que la inmigración sigue desempeñando un papel absolutamente crucial en la configuración del mercado de trabajo regional.

Presentación del Informe Panorámica Alicante. Cámara de Comercio

Los trabajadores de nacionalidad extranjera protagonizaron más de la mitad del nuevo empleo generado durante el año, representando ya prácticamente una quinta parte del total de los cotizantes en la provincia y exhibiendo un dinamismo relativo muy superior al de los profesionales nacionales. Esta inyección de mano de obra ha resultado fundamental para expandir la oferta laboral y mitigar las presiones salariales en aquellos sectores que registran picos de demanda estacionales o estructurales.

Además, los indicadores de calidad del empleo muestran un descenso continuado de la tasa de temporalidad, impulsado por el repunte de los contratos indefinidos a tiempo completo y parcial, mientras que la tasa de desempleo según la Encuesta de Población Activa se redujo de manera drástica hasta situarse en el 10,3% al cierre del año.

Sectores

Por su parte, el sector turístico alicantino vivió un año histórico, alcanzando nuevos máximos absolutos en volumen de visitantes y, sobre todo, en capacidad de gasto. La inestabilidad geopolítica reinante en otros destinos competidores de la cuenca del Mediterráneo Oriental funcionó como un acelerador para los flujos turísticos hacia la Costa Blanca, que fue percibida por los mercados emisores como un refugio de seguridad y estabilidad.

El turismo internacional se consolidó como el gran catalizador del éxito del sector, con la llegada de 8,5 millones de turistas extranjeros que generaron un impacto económico superior a los 11.500 millones de euros. Aunque el mercado del Reino Unido se mantuvo fiel a su hegemonía tradicional al concentrar el 30% del pastel internacional, la provincia avanzó de forma decidida en la diversificación de sus clientes, registrando incrementos muy dinámicos en mercados emergentes como Irlanda y Polonia.

Este empuje del exterior compensó con creces la atonía de la demanda turística nacional, que sufrió un retroceso del 7,6% en el número de viajes debido a la reactivación del interés de los ciudadanos españoles por realizar desplazamientos hacia el extranjero.

El dinamismo turístico se trasladó de forma directa a las infraestructuras de transporte, permitiendo al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández batir todos sus registros históricos al rozar los 20 millones de pasajeros. El sector del comercio exterior también ofreció un balance positivo al superar por primera vez los 7.300 millones de euros en ventas internacionales, lo que supone un crecimiento interanual del 5,4%.

Este avance se cimentó sobre una estrategia de diversificación sectorial y geográfica que permitió a las empresas de la provincia esquivar los peores efectos de las tensiones comerciales globales y, en especial, la orientación proteccionista de la política arancelaria de los Estados Unidos. Aunque las exportaciones dirigidas al mercado estadounidense sufrieron caídas sensibles en sectores clave como el calzado y los productos hortofrutícolas, la contracción se vio compensada por el dinamismo de los socios de la Unión Europea y el fuerte despliegue hacia mercados alternativos de Asia y África, destacando el espectacular comportamiento de las ventas en el Magreb.

Sin embargo, la balanza comercial provincial experimentó una ligera reducción de su superávit debido a que las importaciones crecieron a un ritmo más intenso que las ventas exteriores, espoleadas por la firmeza del consumo interno. La cruz de la coyuntura económica provincial se localiza en los sectores tradicionales productores de bienes.

La industria alicantina continuó mostrando síntomas inequívocos de debilidad estructural y estancamiento, encadenando un descenso del 1,3% en su valor añadido bruto. El estancamiento de las principales economías europeas, la feroz competencia de terceros países y la apreciación del euro frente al dólar han seguido erosionando la competitividad de manufacturas tan emblemáticas para el tejido alicantino como el calzado y el juguete. El tamaño de las empresas alicantinas, pequeño, y las dificultades para la inversión, hicieron el resto.

Una tendencia contractiva similar se observa en el terreno de la inversión privada y la edificación no residencial, donde las empresas siguen postergando la puesta en marcha de grandes proyectos debido a los elevados costes regulatorios, la complejidad burocrática y un entorno internacional que introduce demasiadas dudas en los planes estratégicos a medio plazo.

En el ámbito de la edificación, el sector de la construcción centró prácticamente toda su actividad en el mercado de la vivienda, el cual continuó mostrando una notable aceleración a lo largo del año. Por último, el sector agrario también cerró el periodo en terreno negativo con una caída del 1,5% en su actividad, lastrado por la baja rentabilidad de las explotaciones, los sobrecostes de producción y la persistente incertidumbre estructural que rodea al futuro hídrico del Trasvase Tajo-Segura.