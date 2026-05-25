Confirmado por el BOE: la ayuda de hasta 15.000 euros para comprar tu primera vivienda en un pueblo

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas para los jóvenes en España, pero quienes quieran comprar su primera casa en un pequeño municipio podrán optar a una ayuda pública de hasta 15.000 euros.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ya ha publicado las condiciones de esta medida incluida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El precio de la vivienda continúa disparado en buena parte del país, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas costeras con alta demanda. Comprar una casa se ha convertido en un auténtico desafío para muchos jóvenes, que se enfrentan a hipotecas cada vez más elevadas, alquileres al alza y salarios que no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, los municipios pequeños aparecen como una alternativa cada vez más atractiva.

En las localidades con menos habitantes los precios suelen ser considerablemente más bajos, lo que facilita el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, ayuda a combatir la despoblación en muchas zonas rurales.

Una fórmula con la que se intenta matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, facilitar la emancipación juvenil y también repoblar municipios que pierden vecinos año tras año.

Cualquier ayuda económica supone un alivio para quienes buscan dar el paso de comprar una vivienda. Y precisamente una de las medidas anunciadas hace meses por el Gobierno ya es oficial tras su publicación en el BOE del pasado 23 de abril de 2026.

Ayuda de hasta 15.000 euros

La normativa contempla una subvención de hasta 15.000 euros por vivienda, aunque con un límite máximo equivalente al 20% del precio de compra o del coste de construcción en caso de autopromoción.

La ayuda forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y se integra en un programa específico orientado a favorecer la emancipación de jóvenes y afrontar el reto demográfico.

La vivienda únicamente podrá ser adquirida por un máximo de dos personas físicas. En caso de compra conjunta, la cuantía se repartirá entre ambas de forma proporcional al porcentaje de propiedad.

La casa deberá estar ubicada en un municipio o núcleo de población de 10.000 habitantes o menos. No obstante, las comunidades autónomas podrán ampliar ese límite hasta los 20.000 habitantes si justifican que la medida resulta necesaria para fijar población en determinadas zonas.

Requisitos para acceder

Uno de los principales requisitos es tener 35 años o menos en el momento de solicitar la ayuda o al firmar el contrato de compraventa, siempre que este se formalice a partir del 1 de enero de 2026.

Además, los ingresos anuales no podrán superar cinco veces el IPREM. Este límite aumenta en el caso de personas con discapacidad reconocida.

Otro de los puntos clave es que los beneficiarios no podrán ser propietarios ni usufructuarios de otra vivienda en España, salvo algunas excepciones concretas previstas en la normativa, como herencias parciales, separaciones o casos de inaccesibilidad por discapacidad.

Vivir en la vivienda

La vivienda adquirida deberá convertirse en residencia habitual y permanente durante al menos cinco años. Además, el comprador tendrá que instalarse en ella en un plazo máximo de tres meses desde la entrega.

El BOE también contempla excepciones para quienes necesiten cambiar de domicilio antes de ese periodo por motivos laborales o por nuevas circunstancias familiares.

La ayuda no solo servirá para comprar una vivienda ya construida. Los jóvenes que quieran levantar su propia casa en un municipio pequeño también podrán acceder a los 15.000 euros.

En estos casos, las obras deberán comenzar en el plazo de un año desde la concesión de la ayuda y finalizar en un máximo de 24 meses desde el inicio de la construcción.

Precio máximo de la vivienda

El importe de compra no podrá superar los límites fijados para cada comunidad autónoma. Según recoge el anexo IV del Plan Estatal de Vivienda, el tope oscila entre los 200.000 euros en algunas regiones y los 325.000 euros en comunidades como Madrid, aunque en gran parte de España ronda los 250.000 euros.

Además, esta subvención será compatible con otras ayudas públicas o privadas destinadas al mismo fin, siempre que la suma total no supere el coste de la vivienda.

Vivir en Alicante

En la provincia de Alicante también existen numerosos municipios que podrían beneficiarse de esta medida al contar con menos de 10.000 habitantes.

Entre ellos aparecen localidades como Agost, Alcalalí, Almudaina, Algorfa, Daya Nueva, Daya Vieja o Granja de Rocamora, donde el precio de la vivienda suele ser más asequible que en las grandes ciudades.

Además, otros municipios como Banyeres de Mariola, Callosa d’en Sarrià o Catral se sitúan muy cerca del límite marcado por el plan estatal, lo que amplía las posibilidades para muchos jóvenes que buscan una primera vivienda en entornos más tranquilos y con menor presión inmobiliaria.