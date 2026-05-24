TM en Benidorm: 10 años y 10 torres que han transformado el skyline de la capital turística de la Costa Blanca

Benidorm es en esencia una ciudad vertical, queriendo alcanzar el cielo una y otra vez, con cada proyecto constructivo. Una inclinación natural que en la última década ha asumido como propia TM Grupo Inmobiliario, originario de Torrevieja, con una estrategia empresarial de largo recorrido. La compañía , consolidada en el top ten del sector español, ha levantado ya diez torres residenciales en la capital de la Costa Blanca, concentradas sobre todo en la playa de Poniente.

Con esta perspectiva, TM ha acabado por asociar su nombre a la transformación más visible del litoral urbano en estos años, el skyline benidormí. Su apuesta no se limita a un conjunto de promociones aisladas: responde a una operación sostenida, con compra de suelo, desarrollo por fases y un producto pensado para el mercado internacional de segunda residencia.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando TM reforzó su presencia en Benidorm con la adquisición de una gran bolsa de suelo de unos 165.000 metros cuadrados, destinada a unas 1.200 viviendas. Aquella operación, descrita como la mayor inversión en suelo de su historia hasta entonces, consolidó a la empresa como actor principal en la zona y le aseguró actividad durante años. La compra, además, se realizó con fondos propios, sin apoyo de socios ni fondos de inversión, un dato que la compañía ha utilizado para subrayar solvencia y capacidad de ejecución.

La huella urbanística de TM se concreta en cinco grandes desarrollos: Sunset Drive, Sunset Waves, Sunset Cliffs (con dos torres cada una), Eagle Tower, Sunset Sailors (otras dos torres) y, ahora, TM Tower, el proyecto más ambicioso y simbólico de todos. En conjunto, esas promociones han ido dando forma a una nueva fachada vertical en Poniente, donde el discurso arquitectónico se mezcla con el negocio inmobiliario de alto valor añadido.

Sunset cliffts y Sunset Waves, en Benidorm. Grupo TM

Benidorm, que ya llevaba décadas ligada al modelo de ciudad compacta y alta densidad, ha visto cómo TM elevaba aún más esa lógica con edificios de gran altura, amplias zonas comunes y una oferta orientada a compradores extranjeros.

TM Tower es el remate y, al mismo tiempo, la declaración de intenciones más rotunda de esta etapa. La torre alcanzará 230 metros, tendrá 64 plantas y contará con unas 260 viviendas, además de más de 10.000 metros cuadrados de zonas comunes. La inversión asciende a 140 millones de euros, y el proyecto ha arrancado con una demanda muy sólida: la compañía sitúa ya en torno al 50% las viviendas reservadas, con un precio medio de compra cercano a los 975.000 euros. La promoción se dirige a un comprador premium, internacional y cada vez más diversificado, con peso destacado de Polonia, España y Ucrania.

Sunset Sailors en Benidorm. Grupo TM

La dimensión económica

El relato de Benidorm no se entiende sin la evolución económica reciente del grupo. TM cerró 2024 con una facturación de 256 millones de euros y un EBITDA de 35 millones, según la información publicada con motivo de la presentación de resultados. La compañía también informó de la entrega de 525 viviendas durante ese ejercicio y de una inversión de 36 millones en adquisición de suelo.

Además, al cierre del primer trimestre de 2025, la empresa afirmaba haber asegurado ya el 75% de sus objetivos de facturación para 2025, una señal de continuidad comercial en un contexto de alta actividad.

Aspecto que tendra la TM Tower. Grupo TM

Esa fortaleza financiera ayuda a explicar por qué Benidorm sigue siendo un eje central en la estrategia corporativa. TM asegura haber comprometido en la ciudad más de 400 millones de euros en la última década. Esa cifra convierte la operación en una intervención de gran escala, muy superior a la lógica promocional habitual, y sitúa a la empresa como uno de los principales agentes privados en la configuración del frente litoral de Poniente.

Benidorm funciona como escaparate de marca, cartera de producto y demostración de capacidad técnica al mismo tiempo.

En la feria SIMA celebrada esta semana en Madrid, el hito de la TM Tower expone un proyecto diseñado para soportar 85.000 toneladas, equivalentes, según la propia compañía, a 8,5 Torres Eiffel o 200 aeronaves comerciales. La estructura ya ha superado la fase de cimentación y ha alcanzado el forjado de planta baja, un hito que marca el inicio del crecimiento vertical del edificio. La empresa presenta el proyecto no solo como un récord arquitectónico, sino como una obra de ingeniería compleja y una operación de comercialización muy afinada.

Ese énfasis técnico también tiene una lectura de mercado. La torre, inspirada en la forma de un coral marino, busca además añadir un elemento icónico al skyline, en una ciudad donde la arquitectura vertical ya forma parte del imaginario turístico. El resultado es una narrativa doble: por un lado, eficiencia y solvencia corporativa; por otro, una promesa de singularidad urbana.

Benidorm sigue siendo la capital turística del Mediterráneo, pero TM ha conseguido que también sea una de las capitales europeas de la verticalidad residencial. Esa idea conecta la historia urbana de la ciudad con la evolución económica de la promotora y con un proyecto, TM Tower, que pretende dejar una marca permanente en la costa alicantina.