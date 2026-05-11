Reciclatge de Residus de La Marina Alta SA convoca para el 18 de junio una junta general de accionistas extraordinaria

D. Vicente Raúl Llobell Signes, presidente de la entidad Reciclatge de Residus de La Marina Alta SA, ha convocado una Junta General de Accionistas Extraordinaria de la mercantil para el próximo día 18 de junio de 2026 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, para el día siguiente hábil a la misma hora, la cual se celebrará de forma telemática.

Se celebrará de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la mercantil con tres puntos en el orden del día.

Se trata de la aprobación o censura, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2025 e Informe de Gestión, aplicación del resultado y valoración de la gestión social; ruegos y preguntas; y lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación se adjunta íntegro el documento de la convocatoria: