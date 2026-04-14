Confirmado por la Generalitat: deducciones de hasta 150 euros por ir al psicólogo en la declaración de la renta

La Generalitat Valenciana confirma que los contribuyentes podrán deducirse hasta 150 euros por gastos en salud mental, incluyendo tratamientos psicológicos, en la declaración de la renta correspondiente a 2025.

La campaña de la renta 2025 arrancó el pasado 8 de abril, una cita clave para millones de contribuyentes que deberán rendir cuentas con Hacienda. Como cada año, una gran parte de ellos opta por revisar y presentar el borrador de la declaración, una herramienta que agiliza el proceso, pero que no está exenta de riesgos.

Y es que conviene prestar especial atención, ya que el borrador no incluye automáticamente muchas de las deducciones autonómicas. Esto obliga al contribuyente a revisarlo con lupa si no quiere dejarse beneficios fiscales por el camino.

En el caso de la Comunidad Valenciana, existen varias deducciones activas que pueden suponer un ahorro relevante. Entre las deducciones más destacadas se encuentra la relacionada con la salud mental. Los contribuyentes podrán deducirse el 30 % de los gastos en tratamientos psicológicos, con un límite máximo de 150 euros anuales.

Esta medida forma parte del paquete de deducciones sociosanitarias impulsadas por la Generalitat, que amplía además los límites de renta para poder acceder a ellas. En concreto, el tope pasa de 32.000 a 60.000 euros en tributación individual y de 48.000 a 78.000 euros en conjunta, lo que permitirá que unas 300.000 personas más puedan beneficiarse.

El impacto total alcanza a cerca de un millón de valencianos, con un ahorro estimado de alrededor de 100 millones de euros en 2025, teniendo en cuenta el carácter retroactivo de la medida desde el 1 de enero de ese año.

Otros gastos

Más allá de la salud mental, la Generalitat incluye otros gastos sanitarios dentro de estas deducciones. Es el caso de la salud bucodental, que permite deducir el 30 % del gasto hasta un máximo de 150 euros, incluyendo tratamientos y cuidados.

También entran en este bloque los gastos en óptica, como gafas graduadas o lentillas, con una deducción del 30 % y un límite de 100 euros.

A ello se suman ayudas específicas para enfermedades raras o crónicas complejas, así como para casos de Alzheimer o daño cerebral adquirido, con deducciones de hasta 100 euros, que pueden elevarse a 150 euros en familias numerosas o monoparentales.

Deporte, música y otras

El paquete de beneficios fiscales no se queda ahí. La Generalitat también contempla deducciones por actividades deportivas y vida saludable, con un 30 % del gasto y un máximo de 150 euros, incluyendo gimnasio, actividades deportivas o entrenadores personales.

En el ámbito educativo y cultural, destaca la deducción por formación musical, que cubre gastos como instrumentos, clases o cuotas en sociedades musicales, también con un límite de 150 euros anuales.

Por último, se refuerzan las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, que alcanzan hasta 600 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 900 euros a partir del tercero, siempre que se cumplan los requisitos de renta.

Es importante saber que por el momento, el borrador de la Agencia Tributaria no deja aplicar las deducciones de la Comunitat Valenciana, ya que el Ministerio de Hacienda todavía no ha actualizado el programa con los últimos cambios aprobados por la Generalitat. Se espera que lo haga en los próximos días.

Una carga "justa"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hablaba así hace unos días sobre las deducciones en la Comunitat Valenciana. "Los impuestos deben estar al servicio de las personas, especialmente de las clases medias y trabajadoras".

La Generalitat muestra así su compromiso con una carga tributaria "justa, responsable y no confiscatoria para construir una sociedad justa y una economía sin trabas, bajando los impuestos que subió el anterior Gobierno del Botànic para que los valencianos puedan ser libres de invertir su dinero donde consideren".