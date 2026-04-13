Ya está en vigor: las ayudas del IVF para acceder a préstamos de hasta 300.000 euros para startups innovadoras

Las nuevas líneas de financiación del Institut Valencià de Finances (IVF) ya están activas y permiten a startups y empresas innovadoras acceder a préstamos que alcanzan hasta los 300.000 euros en sus fases iniciales, con el objetivo de impulsar su desarrollo y facilitar su crecimiento.

Emprender sigue siendo, a día de hoy, una carrera de fondo. Más allá de la idea o el talento, uno de los principales obstáculos es el acceso a financiación, especialmente en las primeras etapas, cuando el riesgo es mayor y las garantías escasean.

La falta de recursos económicos continúa siendo uno de los grandes frenos para quienes quieren poner en marcha un proyecto. En este contexto, las ayudas públicas y los instrumentos de financiación diseñados específicamente para startups se convierten en un apoyo clave.

Un ejemplo de este respaldo es el que ofrecen las líneas del IVF financiadas con fondos FEDER 2021-2027. Según explica un comunicado de la Generalitat, los préstamos participativos y los préstamos subordinados han aprobado ya 75 operaciones por un importe cercano a los 20 millones de euros desde su puesta en marcha en 2024.

La cifra cobra relevancia si se tiene en cuenta que el presupuesto inicial conjunto asciende a 30 millones de euros, lo que implica que en apenas dos años se ha movilizado más del 66 % de los recursos disponibles.

El director general del IVF, Enrique Montes, destaca que estos resultados "confirman la excelente acogida que están teniendo estos instrumentos entre startups y empresas innovadoras del tejido productivo valenciano".

Además, subraya que "la demanda creciente que recibimos demuestra que las compañías encuentran en estas líneas una herramienta eficaz para financiar proyectos tecnológicos con ambición y potencial de crecimiento".

Los proyectos respaldados abarcan sectores estratégicos y de alto valor añadido. Desde energías renovables y economía circular hasta biotecnología o diagnóstico médico avanzado, pasando por industria 3D, nuevos materiales o soluciones tecnológicas aplicadas al sector agroalimentario.

También tienen cabida iniciativas vinculadas a la movilidad sostenible, el real estate tecnológico o el ocio digital, así como nuevas tendencias de consumo como la moda sostenible, la cosmética natural o la restauración innovadora.

Préstamos de hasta 300.000 €

En concreto, la línea de préstamos participativos está dirigida a microempresas y pequeñas empresas de reciente creación, especialmente aquellas con un marcado carácter innovador.

Estos préstamos oscilan entre 50.000 y 300.000 euros, con plazos de hasta siete años y tres años de carencia. El tipo de interés se sitúa entre el 3 % y el 9 %, en función de las características del proyecto.

En sus dos primeros años de funcionamiento, esta línea ha permitido aprobar 60 operaciones por un valor superior a los nueve millones de euros, consolidándose como una palanca clave para el ecosistema emprendedor.

Por otro lado, la línea de préstamos subordinados está pensada para empresas en fases más avanzadas, que buscan crecer o consolidarse.

En este caso, la financiación puede alcanzar entre 300.000 euros y un millón de euros, con plazos de hasta diez años y tres de carencia.

El tipo de interés parte de euríbor más un 6,5 %, aunque cuenta con bonificaciones de entre dos y seis puntos que reducen el coste final.

Desde su puesta en marcha, el IVF ha concedido 15 préstamos de este tipo por un importe superior a los 10 millones de euros, reforzando así el apoyo a empresas con potencial de expansión.

Montes insiste en que estas herramientas están cumpliendo su función: "inyectar financiación estratégica allí donde más impacto puede generar", contribuyendo a que las empresas valencianas desarrollen proyectos con mayor proyección de futuro.