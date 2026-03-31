La vivienda en Alicante acelera su subida y lidera el crecimiento en la Comunitat Valenciana: un 17% interanual

El mercado de la vivienda en la provincia de Alicante ha intensificado su ritmo de crecimiento y se sitúa a la cabeza de la Comunitat Valenciana, con un incremento interanual del 17%, según las últimas tasaciones. La escalada de precios confirma la fortaleza del sector en un contexto de demanda sostenida y oferta limitada.

Desde la pandemia, el comportamiento del mercado residencial ha cambiado de forma clara en España, y especialmente en zonas costeras y turísticas.

En la provincia de Alicante, la recuperación posterior a la covid no solo ha sido rápida, sino también más intensa que en otros territorios, impulsada por el atractivo de la segunda residencia, la inversión extranjera y el auge del teletrabajo.

Ciudades como Alicante capital han concentrado buena parte de este dinamismo, consolidando una tendencia alcista que se ha mantenido de forma casi ininterrumpida.

En este contexto, los últimos datos de Tinsa by Accumin, facilitados a EL ESPAÑOL de Alicante, reflejan que la provincia de Alicante registra un valor medio de vivienda nueva y usada de 1.823 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2025.

Esta cifra supone un crecimiento trimestral del 3,6% y un incremento interanual del 17%, que se modera hasta el 13,7% si se descuenta la inflación.

Con estos datos, Alicante no solo acelera su encarecimiento, sino que además se posiciona como la provincia con mayor crecimiento acumulado durante 2025 dentro de la Comunitat Valenciana, consolidando su papel como uno de los mercados residenciales más dinámicos del arco mediterráneo.

La capital provincial sigue la misma tendencia, aunque con un ritmo algo más contenido. En la ciudad de Alicante, el precio medio alcanza los 1.980 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2025.

En este caso, el crecimiento interanual se sitúa en el 14,7% nominal (11,5% real), mientras que la media anual de 2025 avanza un 12,3% (9,4% en términos reales). Es decir, la capital crece con fuerza, pero ligeramente por debajo del conjunto provincial.

Si se traslada este comportamiento al valor de una vivienda tipo, el impacto es evidente. Una vivienda media en la capital de 90 metros cuadrados alcanza un valor aproximado de 178.200 euros, una cifra que refleja la presión sostenida del mercado sobre el acceso a la vivienda en la ciudad.

Informe tasadores

El fenómeno no es aislado. El conjunto del mercado inmobiliario español mantiene una tendencia claramente alcista.

Según el último Informe de Tendencias de Vivienda Nueva y Usada de la Sociedad de Tasación, difundido por Europa Press, el precio medio de la vivienda en España ha subido un 7,4% interanual, hasta situarse en 2.085 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde diciembre de 2007.

El informe apunta además a una moderación del crecimiento a lo largo de este año, aunque sin cambios bruscos de tendencia. Se prevé que los precios continúen al alza, con incrementos en torno al 7,2% interanual a mitad de ejercicio, en un escenario donde la demanda se mantiene sólida y la oferta sigue sin responder al mismo ritmo.

En paralelo, el volumen de compraventas se estabiliza en niveles elevados, similares a los del año anterior, condicionado por factores como la evolución de los tipos de interés, la capacidad de generar nueva oferta de vivienda asequible y el contexto económico general. Todo ello dibuja un equilibrio frágil entre oferta y demanda que sigue tensionando los precios.

Desde la Sociedad de Tasación se advierte, además, de que el mercado empieza a mostrar signos de limitación en su actividad

"La actividad del mercado se mantiene en niveles elevados, pero comienza a evidenciar ciertas limitaciones", señala Consuelo Villanueva, senior advisor y directora de instituciones de la entidad. Una situación que se percibe con mayor intensidad en las zonas donde la presión de la demanda es más fuerte, lo que impulsa los precios pero complica el acceso a la vivienda.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid lidera las subidas con un 8,8% interanual y los precios más altos del país, con 3.422 euros por metro cuadrado.

Le siguen las Islas Baleares, con 2.994 euros, y Cataluña, con 2.872 euros. En el extremo contrario, Extremadura presenta los precios más bajos, en torno a 1.024 euros por metro cuadrado.

El informe también refleja el deterioro de la accesibilidad, con casi ocho años de salario íntegro necesarios para adquirir una vivienda media en España. Además, el Índice de Confianza del sector inmobiliario retrocede ligeramente, aunque se mantiene en terreno positivo.