Carlos Baño anuncia su candidatura a la reelección de la Cámara: "No os voy a defraudar"

El actual presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha defendido su honradez al frente de la institución y de Facpyme, cuya gestión en los bonos de comercio 2022 y 2023 está siendo investigada en los juzgados.

En el primer acto público desde su detención, y ante un aforo de empresarios y comerciantes multitudinario, tanto Baño como su vicepresidente, Jesús Navarro, han anunciado que se presentan a la reelección.

Defienden su gestión en la unidad empresarial, en la apertura de una sede digna que ya acoge cursos de formación junto al CEU y haber triplicado los presupuestos de la institución cameral.

"No vamos a dar la guerra porque somos hombres de paz, pero nos vamos a presentar a la reelección", ha dicho Navarro. A lo que Baño ha contestado: "No os voy a defraudar, el tiempo lo dirá".

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