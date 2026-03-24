Alicante pierde más de la mitad de su oferta de alquiler desde la pandemia y los precios suben un 73%

Alicante cuenta hoy con mucha menos vivienda disponible en alquiler que antes de la pandemia, mientras los precios se han disparado hasta niveles difíciles de asumir para muchas familias. En apenas cinco años, la oferta se ha reducido más de la mitad y las rentas han subido un 73%, tensionando aún más el acceso a la vivienda.

Desde el final de la crisis sanitaria, el mercado inmobiliario vive un giro radical. Lo que en su momento fue una acumulación de pisos vacíos por el parón del confinamiento, se ha transformado en una escasez estructural de oferta.

Hoy, cada vez más familias tienen dificultades para encontrar una vivienda o asumir el coste del alquiler. La combinación de menos pisos disponibles y una demanda creciente ha generado una presión sin precedentes sobre los precios. Al menos, así lo reflejan los últimos datos de un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista.

La provincia no es ajena a esta tendencia, pero en su caso los datos resultan especialmente significativos. Alicante ha perdido el 54% de su oferta de alquiler desde finales de 2020, lo que supone que más de la mitad de las viviendas que estaban disponibles entonces han desaparecido del mercado.

Esta caída se produce en paralelo a un fuerte incremento de los precios. En estos cinco años, alquilar en la ciudad es un 73% más caro, situándose entre las mayores subidas registradas en España.

Este doble fenómeno, -menos oferta y precios disparados-, ha elevado notablemente la competencia entre inquilinos. Cada vivienda que sale al mercado recibe muchas más solicitudes que antes, dificultando aún más el acceso.

Además, muchos contratos firmados tras la pandemia están llegando ahora a su fin. Al renovarse, muchas de esas viviendas regresan al mercado con precios hasta un 40% superiores a los de 2020, consolidando el encarecimiento.

Un cambio de ciclo

El origen de esta situación se remonta al estallido de la pandemia. Durante los meses de confinamiento, la actividad inmobiliaria prácticamente se paralizó, lo que provocó una acumulación de viviendas en alquiler.

Ese exceso de oferta llegó acompañado de una bajada de precios, lo que permitió a muchas familias cambiar de vivienda o acceder al mercado en mejores condiciones.

Sin embargo, el escenario ha cambiado por completo. Cinco años después, la oferta disponible en España se ha reducido un 61%, mientras la competencia entre demandantes se ha disparado un 483%.

"Las familias que salgan ahora al mercado en busca de una vivienda en alquiler se encontrarán precios mucho más elevados que hace cinco años", según describen desde Idealista.

Una tendencia generalizada

El caso de Alicante se enmarca dentro de un fenómeno que afecta a la mayoría de capitales españolas. Ciudades como Barcelona han perdido hasta el 90% de su oferta, mientras que Madrid registra una caída del 73%.

En otras como Valencia, la reducción alcanza el 65%, acompañada de un incremento del 82% en los precios, el mayor del país.

Esta situación ha provocado que la competencia por cada vivienda se haya multiplicado en prácticamente todo el territorio. En algunos casos, como Lleida o Palma, el número de interesados por piso se ha multiplicado por diez.