La flota de arrastre de Alicante se queda en tierra por la subida del combustible: "Pagamos 2.000 € al día, es insostenible"

La flota de arrastre de Santa Pola se encuentra en una situación crítica debido al conflicto en Oriente Medio, ya que las capturas no compensan los enormes gastos de combustible, por el que llegan a pagar 2.000 euros al día.

El coste del gasóleo subvencionado se ha duplicado en apenas un mes, alcanzando niveles que hacen insostenible la rentabilidad de los barcos.

Ante la imposibilidad de cubrir los gastos operativos diarios, se prevé que casi la totalidad de la flota cese su actividad esta semana para evitar mayores pérdidas.

El secretario de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola, José Antonio Díez, señala que está "siguiendo muy de cerca" el conflicto y que los precios han llegado "a un nivel insostenible".

"La flota va a tener que parar, me sabe mal, pero es verdad", lamenta el secretario de una de las flotas más importantes del Mediterráneo español.

La escasez de suministro hace que el precio del gasóleo que utilizan los barcos se haya duplicado en apenas unas semanas, y esperan que siga subiendo.

"El litro suele oscilar entre 50 y 60 céntimos, pero el viernes estaba a 96 céntimos. Tras sondear el mercado, hemos visto que para esta semana el precio se situará en torno a 1,20 euros", explica.

Como resalta Díez, ahora mismo los pescadores ya no cubren los gastos de salir a faenar debido a que "con los precios actuales se superan los 2.000 euros diarios, lo cual es inasumible".

"Sumando el gasto de combustible, la Seguridad Social de los tripulantes, el aceite del motor, la comida del barco y los productos de limpieza, la salida diaria ya te sale más cara de lo que ganas", asegura.

La subida del combustible golpea con más fuerza a una profesión en la que el gasto es fijo y las ganancias variables.

Díez recuerda que "el beneficio diario depende de la oferta y la demanda: con la misma captura, un día puedes ganar 1.000 euros y al día siguiente 3.000; es todo muy relativo".

Esta inestabilidad geopolítica es un golpe más para un negocio que ya operaba en un equilibrio muy precario y en el que tienen solo 130 días anuales para trabajar debido a la regulación de la Unión Europea.

Es por ello que los pescadores se quedarán en tierra para no desaprovechar días que con seguridad necesitarán cuando se calmen las aguas geopolíticas.

Mientras tanto, no les queda otra que esperar. "Nos interesa guardar días para final de año, pero sí que es verdad que siempre tenemos alguna traba", sostiene Díez.

"Si no son los días de pesca, es el cupo de la gamba, el precio del combustible o nuestro gran talón de Aquiles, que es el relevo generacional", concluye el secretario de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola.