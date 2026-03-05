Alfredo Millá asume la presidencia de Ineca con el reto de vertebrar la provincia y exigir una financiación justa

Este jueves ha tenido lugar en el Museo Arqueológico de Alicante (Marq) la Asamblea Extraordinaria Electoral de Ineca, donde se ha elegido al nuevo presidente y su Junta Directiva.

En este encuentro, Alfredo Millá ha sido proclamado por aclamación como nuevo presidente, tomando el testigo de Nacho Amirola, quien deja el cargo tras cuatro años al frente de la institución.

Junto a Millá, la asamblea ha ratificado a un amplio equipo de profesionales y empresarios que conformarán la nueva Junta Directiva encargada de liderar los próximos pasos del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante.

El presidente saliente, Nacho Amirola, hace balance de su mandato y asegura que se siente "muy afortunado de haber tenido el honor de presidir Ineca durante los últimos 4 años".

Durante su intervención, Amirola destaca que la institución ha logrado consolidarse como el "servicio de estudios económicos de referencia en la provincia" gracias a años de esfuerzo, rigor, independencia y por haberse mantenido como una entidad estrictamente apolítica.

Asimismo, el expresidente subraya el enorme impacto social del instituto, recordando que ha sido Ineca quien ha logrado que la sociedad civil y las instituciones se movilicen a favor de reclamar "unos presupuestos dignos" para Alicante.

Sobre su sucesor, Amirola relata que les une una amistad de más de tres décadas y pone en valor la "generosidad" y "preparación" de Millá para dar un paso adelante en una institución tan exigente, mostrándose convencido de que la nueva directiva lo hará "de manera extraordinaria".

Nacho Amirola y Lita Mejía.

Por su parte, el nuevo presidente, Alfredo Millá, expresa su gratitud y afirma que para él es "un honor hacer el relevo de Nacho" y asumir la presidencia de una entidad fundamental para el territorio.

Millá remarca el músculo actual de Ineca, recordando que el instituto agrupa ya a 57 empresas que representan a más de 500 sociedades, 50.000 trabajadores y 5.000 millones de facturación.

Para el nuevo líder empresarial, formar parte de esta institución va más allá de asociarse a una entidad, ya que significa "crear una provincia más fuerte, más cohesionada y con mayor capacidad de influencia" en un momento en el que es vital fortalecer a la sociedad civil.

En su primer discurso, Millá pone el foco de atención en el desequilibrio histórico que sufre el territorio alicantino.

El presidente lamenta que, a pesar de que Alicante es la cuarta provincia de España en población y creación de empresas, y la quinta en PIB, se sitúa como la 42ª en PIB per cápita y, lo que considera más sangrante, es la "última en presupuesto per cápita".

Ante esta realidad, Millá advierte que la capacidad de influencia de la provincia "no está a la altura" de su dinamismo y tamaño.

Finalmente, el dirigente denuncia que el actual modelo de financiación autonómica está haciendo "un grandísimo daño" al desarrollo de la región, recordando que la Comunidad Valenciana recibe entre 7 y 11 puntos menos de financiación por habitante que la media nacional, lo que ha generado una deuda histórica que tacha de inasumible y que supone "el 40% del PIB de la comunidad y el 200% del presupuesto de la Generalitat".