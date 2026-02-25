Eduardo Garbayo, experto en vivienda: "Los propietarios se curan en salud y descartan a inquilinos con mascotas o hijos"

Vistas de la ciudad de Alicante en una imagen de Shutterstock.

La provincia de Alicante y toda España se encuentra inmersa en una crisis de vivienda que hace que encontrar piso sea una batalla que casi siempre suelen perder aquellos inquilinos con hijos o mascotas.

Un nuevo estudio de Spotahome, la plataforma líder en alquiler digital de habitaciones y apartamentos de medio y largo plazo, arroja luz sobre un efecto colateral preocupante de la actual regulación de vivienda en España: la creciente reticencia de los propietarios a alquilar a familias con niños y personas con mascotas.

El informe revela que, ante la inseguridad jurídica y la asunción de riesgos económicos, los propietarios optan por extremar la cautela en la selección de inquilinos, buscando perfiles que perciben como de menor riesgo.

Eduardo Garbayo, CEO de Spotahome y experto en el mercado de alquiler, sostiene que "el mercado del alquiler en España se encuentra en un momento crítico, marcado por la escasez de oferta y la escalada de precios".

El estudio destaca que, como medida de precaución ante el miedo a impagos, ocupación ilegal o desperfectos, un significativo 38% de los propietarios afirma que prefiere excluir como inquilinos a familias con niños.

"Este criterio no es arbitrario, sino una consecuencia directa de un marco legal que, al intentar proteger con buena intención a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, traslada la carga de dicha protección a los propietarios", afirma el directivo.

Asimismo, los inquilinos con mascotas también se ven discriminados a la hora de acceder al alquiler por considerarse de riesgo ante posibles daños, según manifiestan el 34% de los propietarios.

Mejor valorados

En el segmento de alquiler de temporada, los inquilinos más apreciados por los propietarios son los estudiantes, que representan el 45% de los inquilinos, seguidos por profesionales jóvenes con un 24%.

"Estos grupos poblacionales suelen estar bien vistos por los propietarios porque estiman que entrañan menos riesgo, ya que en muchas ocasiones los padres avalan", afirma Garbayo.

Las principales inquietudes que los propietarios señalan en el estudio a la hora de poner su vivienda en alquiler son los impagos (61%), la ocupación ilegal (58%), y los daños a la propiedad (57%).

Los cambios constantes en la legislación también son una fuente de preocupación importante para el 56%, generando un clima de incertidumbre que impacta directamente en la oferta de vivienda.

Propietarios

El perfil de los propietarios en España es predominantemente de mediana y tercera edad, con un 40% mayores de 60 años y otro 40% entre 46 y 60 años.

La mayoría (56%) posee una única propiedad en alquiler, mientras que un 36% tiene entre dos y cuatro. Esto revela que muchos dependen de sus propiedades como un complemento importante a sus ingresos o pensiones, lo que hace que la inseguridad jurídica y económica sea aún más crítica para ellos.

"Esta percepción de inseguridad jurídica para alquilar está suponiendo que menos propietarios pongan su vivienda en alquiler y que, aquellos que lo hacen, se curen en salud con la elección del inquilino, incrementando sus exigencias al haber un desequilibrio brutal entre oferta y demanda", afirma el CEO de Spotahome.