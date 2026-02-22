Christopher Dottie, experto en mercado laboral, sobre el problema del absentismo: "El estrés es la principal causa"

El absentismo se consolida como uno de los grandes desafíos del mercado laboral español, una problemática que afecta a las cerca de 150.000 empresas de la provincia de Alicante.

Esta es una de las principales conclusiones de la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays, líder global en selección y soluciones de recursos humanos, presentada el pasado 18 de febrero por el director general regional de la compañía para el Sur y Oeste de Europa, Christopher Dottie.

El 44% de los encuestados considera que tiene un impacto alto en la productividad y el rendimiento de las organizaciones, con especial incidencia en el sector retail, según la guía.

Además, casi 7 de cada 10 profesionales percibe que el absentismo ha aumentado en su empresa durante el último año.

Por territorios, Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía concentran los niveles más elevados (75% en los tres casos), seguidas de Aragón y País Vasco (67%) y Cataluña (61%), lo que apunta a un fenómeno transversal, pero con diferencias regionales.

"El 27% de los encuestados piensa que el burnout o el estrés es una de las principales causas de absentismo en nuestro país. Por detrás se sitúa la falta de motivación, con un 21%, una conclusión que pone de manifiesto que las empresas deben abordar este reto apostando por el bienestar, la escucha activa y una cultura organizativa más humana y sostenible", declaró Dottie.

Aumentos de plantilla

Otra de las conclusiones de la guía es que el 81% de las compañías prevé aumentar su plantilla en 2026, pero la escasez de talento alcanza un máximo histórico (93%)

Esto se debe a que los profesionales atraviesan un momento de mayor estabilidad, satisfacción y bienestar interno, lo que reduce su predisposición a cambiar de empleo.

Según la guía, el 72% de las empresas prevé subir los salarios en 2026, con incrementos especialmente relevantes en los sectores de Atención al Cliente y Administración (+7%), Finanzas (+7%) e IT (+6%).

Este contexto coincide con la entrada en vigor, en junio de 2026, de la nueva legislación de transparencia retributiva, que obligará a revisar prácticas salariales y reforzar la equidad.

"2 de cada 3 profesionales perciben que su empresa no es transparente en lo que respecta a salarios y subidas de retribución. A esto se le suma que 9 de cada 10 candidatos es más probable que se inscriban en una oferta donde se muestra la retribución", afirma Christopher Dottie.

"El mercado laboral español ha presentado históricamente niveles de transparencia bajos. Por este motivo, este avance regulatorio será clave, especialmente en un momento de tensión por la escasez del talento", añade.

La guía además pone de manifiesto una brecha clara de percepción. Por un lado, el 62% de los profesionales considera que su salario no es acorde a su trabajo, mientras que el 64% cree que su empresa no es suficientemente transparente en materia salarial.