El municipio a menos de 30 minutos de Alicante donde la vivienda es más barata: hay pisos desde 73.000 €

Vivir a menos de media hora de Alicante y pagar mucho menos por una vivienda es posible. Novelda se consolida como el municipio cercano a la capital donde los precios siguen siendo más bajos, con pisos en venta desde 73.000 euros, una cifra muy por debajo de la media provincial.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para muchas familias y jóvenes. El encarecimiento sostenido de los precios, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras, está obligando a buscar alternativas fuera de los núcleos urbanos más tensionados.

En este contexto, las localidades del interior próximas a Alicante ganan atractivo. Municipios bien comunicados, con servicios y una calidad de vida notable, que permiten reducir el coste de la vivienda sin renunciar a la cercanía con la capital.

Uno de los ejemplos más claros es Novelda, situada a solo 29 kilómetros de Alicante y a menos de 30 minutos en coche por autovía.

La brecha de precios entre Alicante y algunos municipios del interior es significativa. Según datos de Idealista, el precio medio de la vivienda en la provincia se sitúa en 2.703 euros por metro cuadrado.

Frente a estas cifras, Novelda cerró diciembre de 2025 con un precio medio de 961 euros por metro cuadrado. Aunque el valor de la vivienda también crece, el incremento es más moderado, con una subida del 6,2 % en comparación con diciembre de 2024.

Una ciudad cómoda

Novelda es una de las principales localidades del Medio Vinalopó y cuenta con una población cercana a los 25.700 habitantes.

Se trata de una ciudad del interior, bien conectada tanto por carretera como por tren, lo que facilita los desplazamientos diarios hacia Alicante y otros municipios de la provincia.

Su entorno combina el valle del río Vinalopó con zonas agrícolas y un tejido urbano consolidado. A lo largo de su historia, ha sido un punto estratégico de paso, lo que ha favorecido su desarrollo comercial y económico.

La ciudad es especialmente conocida por la producción de uva de mesa con denominación de origen y por su vinculación al mármol.

A ello se suma un notable patrimonio modernista y enclaves como el Santuario de Santa María Magdalena y el Castillo de la Mola, que refuerzan su atractivo turístico y residencial.

Un piso por 73.000 euros

En busca de oportunidades asequibles, EL ESPAÑOL ha realizado una búsqueda en Idealista y ha localizado un piso en venta por 73.000 euros en la calle Sirera y Dara, en Novelda.

La vivienda cuenta con 78 metros cuadrados, dos habitaciones y se sitúa en una cuarta planta exterior sin ascensor.

Según detalla el anuncio, se trata de un piso reformado y listo para entrar a vivir, ubicado en una zona tranquila y próxima a la plaza de España.

El salón de la vivienda. Idealista

Idealista destaca que el inmueble ofrece "una distribución inteligente pensada para el día a día" y subraya la luminosidad natural de la vivienda.

El portal inmobiliario señala que los espacios están bien aprovechados y que el ambiente es "cálido y funcional, ideal para quien busca estabilidad sin alejarse del centro".

El precio, muy por debajo de la media provincial, convierte este piso en un ejemplo claro de las oportunidades que aún ofrece el mercado inmobiliario en municipios cercanos a Alicante como Novelda. Aunque la realidad es que la vivienda ha subido, y lo sigue haciendo, en toda la provincia.