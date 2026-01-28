Hacienda lo confirma: devolverá 1.200 euros a madres con hijos de menos de tres años

Tener un hijo supone una alegría inmensa, pero también un gasto constante. Pañales, guardería, ropa, alimentación o conciliación hacen que el presupuesto familiar se ponga a prueba desde el primer día. Por eso, cuando llega una ayuda pública, por pequeña que parezca, siempre es bien recibida.

En este contexto, Hacienda confirma una de las deducciones más importantes para las familias con niños pequeños. Se trata de la deducción por maternidad, que puede alcanzar los 1.200 euros anuales por hijo menor de tres años y que se puede cobrar incluso aunque la declaración de la renta salga a devolver o a cero.

Esta medida, gestionada por la Agencia Tributaria, está pensada para apoyar a las madres trabajadoras, y también a otros supuestos familiares, en una etapa especialmente exigente desde el punto de vista económico.

La deducción por maternidad es un beneficio fiscal que se aplica en el IRPF y que permite reducir la cuota o recibir directamente el importe correspondiente.

Está en vigor desde la declaración de 2015 y, desde 2018, puede incrementarse por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados.

Una de sus principales ventajas es que se aplica con independencia del resultado de la renta. Da igual que la declaración salga a pagar, a devolver o con resultado cero: en todos los casos se puede aplicar y cobrar.

Además, existe la posibilidad de solicitar el abono anticipado, recibiendo el dinero mes a mes sin esperar a presentar la declaración. Eso sí, en ese caso hay que declararlo posteriormente para regularizar la situación fiscal.

Quién puede beneficiarse

Tienen derecho a la deducción las mujeres con hijos menores de tres años por los que puedan aplicar el mínimo por descendientes.

Es imprescindible que, en el momento del nacimiento o en un momento posterior, estén dadas de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad, cumpliendo un mínimo de 30 días cotizados.

También pueden acceder a esta deducción otros supuestos, como familias con progenitores del mismo sexo, el padre o tutor en caso de fallecimiento de la madre o cuando la guarda y custodia sea exclusiva.

La ayuda se aplica tanto a hijos biológicos como a menores adoptados, en acogimiento o tutela. En estos casos, la deducción se mantiene durante los tres años siguientes a la inscripción en el Registro Civil o a la resolución judicial o administrativa correspondiente.

Cuánto dinero

El importe máximo de la deducción por maternidad es de 1.200 euros anuales por cada hijo, una cantidad que se calcula de forma proporcional al número de meses en los que se cumplan los requisitos durante el año.

En algunos casos, cuando la madre se da de alta en la Seguridad Social después del nacimiento, el mes en el que alcanza los 30 días cotizados puede suponer un incremento adicional de 150 euros.