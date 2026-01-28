Guillermo, empresario: "La situación actual está haciendo que muchas personas retrasen la compra de la vivienda"

El alquiler con opción a compra se ha consolidado como una alternativa real para quienes quieren convertirse en propietarios, pero no disponen del capital necesario para dar el salto directo a la compraventa.

Esta fórmula permite vivir en una vivienda mientras se ahorra para comprarla en el futuro, descontando parte de las rentas abonadas. Sobre el papel, suena bien. En la práctica, el gran obstáculo es encontrar viviendas disponibles bajo este modelo.

Hace años era una opción más habitual en el mercado inmobiliario. Hoy, sin embargo, localizar pisos en alquiler con opción a compra es casi una misión imposible. A los propietarios no siempre les resulta atractiva esta modalidad y la oferta es muy limitada, justo cuando más demanda existe.

En este contexto surgen empresas especializadas que actúan como intermediarias para hacer viable una fórmula que, de otro modo, quedaría fuera del alcance de muchos.

Una de ellas es Gradual Homes, que convierte en realidad el alquiler con opción a compra incluso cuando la vivienda no se ofrece inicialmente bajo ese régimen.

El cliente encuentra el inmueble que desea y la empresa se encarga de estructurar la operación, facilitando el acceso progresivo a la propiedad.

Su experiencia en el sector ha quedado reflejada en el '1er Informe sobre el Mercado de Alquiler con Opción a Compra en España 2024'.

Una solución

El estudio sitúa la falta de capital inicial como el principal motivo para optar por esta fórmula. El 75% de los demandantes señala que no dispone del dinero suficiente para afrontar la entrada, los impuestos y los gastos asociados a la compraventa.

A ello se suma la necesidad de una mayor flexibilidad en los pagos, un factor clave para el 12% de los encuestados.

El perfil que dibuja el informe rompe con la idea de precariedad. Se trata de personas con ingresos estables, pero sin capacidad de ahorro suficiente o que prefieren no descapitalizarse.

El 36% gana entre 1.500 y 2.500 euros netos al mes y un 26% se sitúa entre los 2.500 y los 3.500 euros, con una presencia relevante de rentas medias y medias-altas.

Estabilidad laboral

La mayoría de los interesados cuenta con contrato indefinido, concretamente el 78%. Autónomos, funcionarios y otros perfiles con contratos distintos completan el mapa de una demanda con estabilidad laboral. Sin embargo, esa solvencia no siempre es suficiente para acceder a una hipoteca.

El 78% tiene algún préstamo vigente, con un desembolso medio mensual de 309 euros. Créditos personales, hipotecas previas o financiación para vehículos limitan la capacidad de endeudamiento y dificultan el acceso a la compraventa tradicional, ya que las entidades financieras computan todas estas obligaciones a la hora de conceder financiación.

Retrasar decisiones vitales

"El incremento progresivo de los precios en los inmuebles en venta y en alquiler no está ayudando a recabar o poder disponer del capital necesario para comprar", señala Guillermo Estévez, director general de Gradual Homes.

Según recuerda, adquirir una vivienda exige hoy un esfuerzo superior a siete años de salario y un ahorro previo elevado, con niveles de financiación cada vez más restrictivos.

En paralelo, el alquiler absorbe una parte creciente de los ingresos familiares. “Ante este escenario, el alquiler con derecho a compra emerge como solución para abrir el mercado inmobiliario a muchos potenciales compradores totalmente excluidos”, añade Estévez.

En su opinión, la coyuntura actual está provocando que muchas personas estén retrasando decisiones vitales estrechamente ligadas a la vivienda.

Qué vivienda buscan

El informe refleja una preferencia clara por inmuebles de precio medio, principalmente pisos de segunda mano, listos para entrar a vivir.

La mayoría busca viviendas de entre 80 y 120 metros cuadrados, con tres habitaciones y uno o dos baños, en un rango de precios que se concentra entre los 150.000 y los 300.000 euros.

Aunque no se trate de obra nueva, estos inquilinos actúan con mentalidad de propietarios. "El 90% de los usuarios de Gradual Homes, aún en fase de inquilinos, realiza algún tipo de mejora en las propiedades que ocupa”, subrayan.