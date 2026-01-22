Julio Clavero, inversor inmobiliario, compra uno de los edificios más antiguos de Alicante: "Solo pagué 66.000 euros"

Julio Clavero en el edificio que ha adquirido en Alicante. @julioclavero

Invertir poco y ganar mucho es una máxima repetida hasta la saciedad en el sector inmobiliario y algo casi imposible de lograr con los precios del metro cuadrado en Alicante.

Sin embargo, eso es precisamente lo que ha hecho Julio Clavero, inversor inmobiliario y creador de contenido, con la adquisición de uno de los edificios más antiguos que siguen en pie en el centro de Alicante, construido en 1884.

"No es el precio lo que hace rentable una inversión, es cómo la estructuras desde el primer día", resume Clavero, que ha convertido esta operación en un ejemplo práctico de apalancamiento financiero aplicado al mercado inmobiliario.

El inmueble adquirido es un edificio histórico situado en pleno centro de la ciudad, compuesto por dos viviendas y un local comercial.

Según explica el propio inversor, las viviendas se encontraban en excelente estado de conservación, lo que permitió destinarlas directamente al alquiler turístico sin necesidad de realizar reformas adicionales.

El precio total de la operación ascendió a 350.000 euros, una cifra que incluye el precio de compra, impuestos y otros gastos asociados.

En concreto, el edificio se adquirió por 315.000 euros, a los que se sumaron 35.000 euros en impuestos y gastos, según detalla el inversor.

"Financié el 90% de la compra y solo puse 66.000 euros", explica. Esa cantidad corresponde, principalmente, al desembolso inicial exigido por la financiación y a los impuestos derivados de la compraventa.

Mientras que las viviendas no requirieron inversión adicional, el local sí necesitaba una adecuación. Clavero asegura que esa reforma se negoció directamente con el inquilino.

"El local sí que necesitaba reformas. Esto lo negocié con el inquilino y él se encargó", afirma.

El resultado final, según sus propias cifras, es un cash flow positivo de 4.000 euros mensuales. "Me deja 4.000 euros todos los meses", insiste en el vídeo.

Clavero cifra la rentabilidad neta antes de impuestos de la operación en torno al 12% sobre el valor total del activo. No obstante, al haber aportado únicamente 66.000 euros de capital propio, el rendimiento sobre el dinero invertido se dispara.

"Como solo puse 66.000 euros, fue una rentabilidad de un 72%", sostiene.