Una empresa de Alicante lleva el amor por la lectura a colegios de toda España: "Queremos fomentar el hábito"

Leer hoy es casi un acto de resistencia. En un contexto en el que las pantallas, las tablets y los dispositivos móviles ganan terreno a pasos agigantados, el libro en papel lucha por no quedar relegado a un segundo plano.

Por eso resultan especialmente valiosos los proyectos que apuestan por recuperar el amor por la lectura desde edades tempranas. Iniciativas que entienden el libro no como un objeto del pasado, sino como una herramienta clave para el desarrollo educativo, emocional y crítico de los niños y niñas.

Una de esas iniciativas nace en la provincia de Alicante. Se trata de Educiona, una empresa con sede en Biar que desde hace más de una década trabaja para fomentar el hábito lector en colegios de toda España.

Educiona surge con un objetivo claro: acercar los libros a las aulas y despertar en el alumnado ese vínculo con la lectura que, en muchos casos, no se estaba produciendo.

EL ESPAÑOL de Alicante ha hablado con el responsable de marketing de Educiona, Javier Rojas Moreno, quien detalla cómo una idea modesta ha terminado convirtiéndose en un proyecto educativo con presencia nacional.

"Nos dimos cuenta de que en los colegios había mucha necesidad de fomentar la lectura y de que los peques no sentían ese amor por los libros", explica.

Un grupo de niños con un libro de Educiona.

Ferias del libro como motor

El eje central del proyecto de Educiona son las ferias del libro y del cómic que organiza en centros educativos de todo el país.

En ellas, la entidad instala expositores con una amplia variedad de libros, cuentos, álbumes ilustrados, revistas y otros contenidos en papel, adaptados a todas las edades, desde Infantil hasta Primaria.

"Vamos a colegios de toda España. Cada semana tenemos varias ferias activas al mismo tiempo", explica Rojas. Aunque la actividad se concentra principalmente en la Comunitat Valenciana, Murcia y Albacete.

Las ferias van mucho más allá de la venta. El equipo acompaña al alumnado durante la visita, les orienta y les ayuda a elegir lecturas adaptadas a sus gustos, edades y necesidades.

Además, el proyecto está alineado con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y permite trabajar los libros de forma transversal en el aula a lo largo del curso o por trimestres.

Editorial propia

Educiona cuenta también con una línea editorial propia. Publica libros escritos por autores que colaboran con la entidad y desarrolla proyectos junto a otros escritores, cuyos títulos pasan a formar parte del catálogo que se ofrece en las ferias escolares.

Educiona visita un colegio.

"El objetivo no es solo vender libros, sino integrarlos en la programación educativa", afirma Rojas. La editorial desarrolla materiales didácticos que permiten trabajar una misma obra como proyecto de aula, reforzando la comprensión lectora y los valores educativos.

Un equipo joven

La empresa tiene su sede en Biar y está formada por un equipo joven de entre 20 y 25 personas. La mayoría procede de la provincia de Alicante, de municipios como Villena, Castalla o Ibi.

"Somos un equipo muy joven, con mucha ilusión y que cree firmemente que se puede desarrollar un hábito lector potente", destaca el responsable de marketing.

En los últimos dos o tres años, Educiona ha experimentado un crecimiento exponencial, acompañado de una clara profesionalización de su estructura y de sus procesos internos.

Compromiso social

Educiona incorpora cada año una vertiente solidaria a su actividad. En 2025 colaboró con la Asociación de Padres con Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion), a través de un marcapáginas solidario que se vende por un euro en las ferias. De esa cantidad, 50 céntimos se destinan directamente a la entidad.

El marcapáginas cuenta además con un componente sostenible. Está fabricado con papel de semillas y puede plantarse para dar lugar a tomates. "Tiene tres utilidades: la lectora, la solidaria y la sostenible", resume Rojas.

A esta iniciativa se suma el proyecto 'Rescata un libro', con el que Educiona da una segunda vida a excedentes de grandes editoriales. La entidad trabaja con sellos como Edelvives, Editorial Panini, Marvel o Edebé para ofrecer libros a precios muy reducidos.

"Evitamos que se destruyan libros y papel y, al mismo tiempo, acercamos la lectura a todo el mundo", explica.

Apadrinamiento lector

Cada edición de las ferias se articula en torno a una temática. Este año, el eje es el Capitán Zeimer, un personaje que aborda el Alzheimer desde una perspectiva educativa y cercana, fomentando valores como la empatía y el cariño hacia las personas mayores.

El proyecto incluye iniciativas de apadrinamiento lector, en las que alumnado de cursos superiores acompaña a los más pequeños durante la visita a la feria. En algunos casos, también participan abuelos y abuelas, reforzando el vínculo intergeneracional que propone la temática.

Papel y tecnología

Rojas reconoce que la lectura en papel pierde peso frente a la tecnología, pero defiende un enfoque integrador. "No queremos declarar la guerra a la tecnología", afirma.

Por ello, muchos de los libros incorporan códigos QR que permiten acceder a actividades interactivas, vídeos, audios o juegos.

Educiona apuesta por la gamificación y por combinar el libro físico con recursos digitales que conecten con los hábitos actuales del alumnado.

La entidad también impulsa proyectos de escritura creativa en los colegios y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte recomendaciones lectoras semanales.

Animación lectora

Entre las iniciativas complementarias destaca 'Macedonia en escena', un musical basado en la trilogía propia Macedonia de lecturas. Se trata de cuentos centrados en valores como la igualdad, el respeto y la diversidad, que pueden representarse en los centros educativos como actividad cultural.

"Trabajamos muchas patas de la educación, siempre alineados con los planes de estudio", concluye Rojas. Y resume la esencia del proyecto con una frase: "No somos una empresa que va solo a vender libros; somos una entidad que quiere fomentar la lectura".