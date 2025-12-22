Un abogado dice los pasos a seguir si has ganado un premio en la Lotería de Navidad: "Ve a cobrarlo rápido"

La ilusión de ganar un premio en la Lotería de Navidad supone una alegría repentina que requiere cabeza fría a la hora de gestionar grandes cantidades de dinero para no llevarse un disgusto.

En un vídeo en redes sociales, el abogado creador de contenido Andrés Millan (@Lawtips) detalla qué hacer y qué evitar si este año tu décimo resulta premiado con alguno de los premios del sorteo celebrado este 22 de diciembre.

Las dudas legales que surgen cuando toca un premio son un clásico que se repite año tras año en los afortunados, que este año se ha repartido en la provincia con un tercero en Alicante, un cuarto en Pedreguer, Benidorm y Moraira, dos quintos en Elda y uno en Torrevieja.

Uno de los casos más típicos es la cuestión de qué hacer si se comparte el décimo con amigos o familia.

“Si compartes con amigos, el que guarde el décimo debe enviar una foto del boleto y aportar sus datos y el nombre de todos los participantes, así como cuánto juega cada uno para que luego no haya líos", advierte el abogado.

El objetivo es que quede constancia escrita de quién participa y en qué proporción, para que el reparto posterior sea transparente y no genere conflictos.

Sobre el cobro del premio, el abogado insiste en actuar dentro de los plazos, pero sin precipitarse en las decisiones ni dejarse llevar por la impulsividad o ofertas demasiado tentadoras de los bancos, pues pueden tener truco.

"Ve tú en persona a cobrarlo rápido, ya que caduca a los tres meses, pero pensando lo que haces. No se lo digas a nadie, salvo al mejor asesor fiscal o gestor patrimonial que conozcas para ver cómo lo cobras y qué haces con él. Dónde lo metes no es fácil, es mucho dinero", apunta el letrado.

Millán también avisa sobre las entidades bancarias. "El banco te va a tratar que flipas para que dejes tu dinero. Ahí va a fingir que es tu amiguito, así que, de nuevo, mira bien dónde inviertes y ni caso al director del banco".

Por último, el abogado aclara qué hacer con décimos premiados que han sido deteriorados.

"Si te toca y el décimo está muy deteriorado, lo metiste en la lavadora, existe la posibilidad de presentar una reclamación y enviar los restos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que lo restauren y le den validez, pero es un proceso largo y complejo", explica.