El aumento del coste laboral en la Comunitat Valenciana en 2025 no ha llegado a las nóminas de los trabajadores

Según los últimos datos de la Generalitat Valenciana sobre el coste laboral de los trabajadores arroja una subida del 2,3% (con cifras hasta el tercer trimestre). Este aumento del coste laboral crece por debajo de los precios (IPC marca un 2,6 y una tasa interanual 3%,) y, así, el margen para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores se ha reducido de media, cuando no es negativo. El aumento se concentra en cotizaciones y otros gastos empresariales, por lo que las empresas pagan más por cada trabajador mientras los salarios avanzan solo varían, cuando lo hacen, en torno al IPC

En 2025 la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Estadística, constata que el índice de coste laboral en la Comunitat Valenciana encadena varios trimestres al alza, con avances interanuales en torno al 3-4%. Paralelamente, los datos oficiales de IPC sitúan la inflación autonómica en una horquilla aproximada del 2,5–3,5% según el mes, por lo que el coste laboral medio crece algo más deprisa que los precios, pero sin un despegue salarial significativo.​

El índice de coste laboral del primer trimestre de 2025 reflejó un aumento cercano al 4% interanual, con especial protagonismo del coste salarial pero también de los otros costes, mientras el coste laboral total se encareció algo más de lo que subieron los precios. En esos mismos meses, el IPC de la Comunitat Valenciana se movió en torno al 2,5–3%, de forma que el salario medio ligado al puesto de trabajo ganó algo de terreno frente a la inflación, pero la diferencia se diluyó una vez descontados impuestos y cotizaciones.​

En el segundo trimestre, la encuesta autonómica de coste laboral situó el coste salarial en 2.148,21 euros por trabajador y mes, con un aumento del 3,1% respecto al mismo periodo de 2024, mientras el índice de coste laboral total de la Comunitat alcanzó una variación del 3,3%. En paralelo, los datos del IPC apuntaron a tasas anuales próximas al 3% en la región, por lo que el salario medio real apenas ganó entre una y dos décimas de poder adquisitivo, un margen que se reduce aún más cuando se tiene en cuenta la carga fiscal y el encarecimiento de bienes básicos como la vivienda.​

Para el tercer trimestre, el último analizado, se ha confirmado un nuevo incremento del coste laboral total en la Comunitat Valenciana con tasas interanuales algo superiores a las del segundo trimestre. El índice que supera claramente los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, el avance del componente estrictamente salarial es más moderado y se mantiene muy próximo al IPC autonómico, que en la segunda mitad del año se sitúa alrededor del 3-3,5%. Así las cosas, la mejora del poder adquisitivo de la nómina media es mínima y, para muchos hogares, inapreciable en su vida cotidiana.​

La clave está en la composición del coste laboral. Las estadísticas oficiales recuerdan que, además del salario bruto, incluyen cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, indemnizaciones y otros pagos obligatorios, que en 2025 han seguido encareciéndose por cambios normativos y actualización de bases de cotización. Mientras el coste laboral por trabajador en la Comunitat Valenciana sube entre un 3 y un 4% interanual por trimestre, la parte que llega al bolsillo del empleado lo hace bastante menos, lo que explica la paradoja de empresas que dicen pagar cada vez más por sus plantillas y trabajadores que apenas notan esa subida en su cuenta corriente a final de mes.