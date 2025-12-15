Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: las 15 viviendas para el alquiler joven ya están listas por 120€

La dificultad para acceder a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes en Alicante, una situación que se repite en la mayoría de grandes y medianas ciudades españolas.

El aumento de los precios del alquiler y la escasa oferta disponible complican la emancipación, especialmente para menores de 35 años.

En este contexto, cualquier iniciativa pública destinada a ampliar el parque de vivienda a precios reducidos cobra una relevancia especial.

Tras años de espera, el Ayuntamiento de Alicante ha culminado por fin las obras de las viviendas del Portón, en pleno Casco Antiguo.

Un proyecto que comenzó en 2007 y que ahora ve la luz con la finalización de un edificio de 15 viviendas destinadas al alquiler joven.

Así lo ha confirmado el alcalde, Luis Barcala, durante una visita a la promoción impulsada por el Patronato Municipal de la Vivienda y ejecutada por la empresa Gestaser Obras y Servicios S.L., con una inversión de 1.413.398,33 euros.

El inmueble se ubica entre las calles Álvarez y San Bartolomé y no solo aporta nuevas viviendas al centro histórico, sino que también mejora la urbanización del entorno, con más de 1.300 metros cuadrados renovados y la creación de una nueva plaza.

Además, el edificio cuenta con un ascensor que será compartido con vecinos del barrio de Santa Cruz que tengan problemas de movilidad, una medida pensada para facilitar la accesibilidad en una de las zonas con mayor pendiente de la ciudad.

El programa residencial incluye 15 viviendas, una de ellas en la planta baja destinada a vivienda compartida o tutelada para personas con movilidad reducida, con capacidad para ocho personas.

Esta vivienda dispone de cuatro dormitorios dobles y una superficie útil de 115 metros cuadrados. El resto son 14 apartamentos tipo estudio, sin compartimentación, con una superficie media de unos 33 metros cuadrados y terrazas de alrededor de siete metros, dos de ellos adaptados también para personas con movilidad reducida.

El edificio se completa con una lavandería y un local comunitario de 64 metros cuadrados, además de contar con calificación energética B. La empresa constructora asumirá el mantenimiento durante los próximos tres años.

Una vez recepcionadas las obras, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de selección de los futuros inquilinos. Según ha explicado Barcala, los destinatarios serán jóvenes de hasta 35 años inscritos en el censo de demandantes del Programa Municipal de Emancipación para Jóvenes.

El objetivo es que, tras cumplir todos los trámites necesarios, las llaves puedan entregarse en el mes de febrero. "Hablamos de un alquiler mensual que ronda de media los 120 euros", ha subrayado el alcalde en una nota de prensa, destacando el carácter social de la promoción.

Por su parte, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha señalado que el Patronato Municipal de la Vivienda mantiene en marcha otra actuación similar en el barrio de San Gabriel.

Se trata de la rehabilitación de las antiguas casas de maestros, donde se habilitarán otros 14 apartamentos destinados también al alquiler joven, con una inversión municipal de 1.380.637,51 euros y cuya finalización está prevista para el próximo verano.

El alcalde ha recordado que las políticas de vivienda son una prioridad para el actual equipo de gobierno. En este sentido, ha destacado la cesión de cinco parcelas para la construcción de 220 viviendas protegidas dentro del Plan Vive de la Generalitat y la promoción de nuevos desarrollos urbanísticos con el objetivo de impulsar más de 6.000 viviendas en la ciudad, hasta un 40% de ellas de protección pública

"Vamos a crear nuevos barrios como Nueva Albufereta o Las Lomas del Garbinet, con alrededor de mil viviendas cada uno, y avanzar en proyectos como el Parque Central, que sumará unas 1.500 más", ha concluido Barcala