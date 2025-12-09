Alicante lidera la compra de vivienda por extranjeros durante el tercer trimestre de 2025: concentra el 43,29%

La actividad inmobiliaria empieza a perder algo de velocidad tras un año muy dinámico. El número de compraventas de vivienda desciende un 3,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, con 67.600 operaciones registradas, según los datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

El ajuste también se deja ver en el conjunto del mercado inmobiliario, con unas 128.800 transacciones de todo tipo de inmuebles y una caída interanual del 2,7%, lo que confirma la desaceleración iniciada en agosto, pese a que las cifras continúan en niveles históricamente altos.

Hasta octubre, el ritmo de compraventa avanza un 11,3% por encima de 2024, rozando las 595.000 operaciones, pero los Registradores ya apuntan a una ralentización clara en los últimos tres meses. Un enfriamiento ligero, aunque todavía lejos de comprometer la fortaleza de la demanda.

Aun así, Alicante continúa consolidándose como uno de los destinos de moda para vivir, especialmente entre los compradores extranjeros.

Su clima, su calidad de vida y un precio todavía más contenido que en la Costa del Sol han impulsado un boom que, según todos los indicadores, ya supera en volumen al de otras zonas tradicionales del arco mediterráneo.

Alicante, líder absoluto

El último informe de la Estadística Registral Inmobiliaria del tercer trimestre de 2025, publicado en noviembre, confirma ese tirón internacional.

La demanda extranjera pierde algo de peso relativo en el conjunto de España, -un descenso de 0,52 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior-, pero sigue moviendo cifras muy relevantes.

En total, los compradores de otras nacionalidades firman algo menos de 23.700 operaciones, frente a las más de 24.200 del trimestre previo, un volumen que "mantiene la fortaleza del comprador internacional, aunque con menor intensidad que en años precedentes", según explican desde el Colegio de Registradores.

El peso de estas adquisiciones se sitúa en el 13,58% del total, por debajo del 14,85% del mismo trimestre de 2024, pero continúa siendo un pilar del mercado.

Británicos, alemanes, neerlandeses, rumanos, marroquíes, franceses, italianos y polacos lideran el ranking tanto en cuota como en cifras absolutas. Las nacionalidades de la Unión Europea representan el 57,65% de toda la demanda extranjera.

Por territorios, las comunidades con mayor presencia internacional son Illes Balears (29,46%), Comunitat Valenciana (27%), Canarias (25,3%), Región de Murcia (21,89%), Cataluña (15,05%) y Andalucía (12,96%).

Y es precisamente en el nivel provincial donde Alicante vuelve a situarse en lo más alto. Con un 43,29% de todas las compras de vivienda por extranjeros en el tercer trimestre, se posiciona muy por delante de Málaga (31,84%) y Santa Cruz de Tenerife (29,56%).

Una diferencia clara que responde, -según indican desde el Colegio de Registradores-, a la fuerte intensidad turística y a un perfil comprador fiel, que combina segundas residencias con un crecimiento del comprador extranjero residente, cada vez más asentado en el territorio.

El precio de la vivienda

Este interés internacional también se refleja en la evolución del precio. Según datos del portal inmobiliario Idealista, la vivienda en la provincia de Alicante marca en noviembre de 2025 su máximo histórico: 2.670 €/m2.

La cifra supone un incremento del 14,3% respecto a noviembre del año pasado, uno de los mayores repuntes de todo el arco mediterráneo.

Los municipios más caros coinciden, además, con los destinos favoritos del comprador extranjero. De acuerdo con los últimos datos disponibles, los precios medios del metro cuadrado se sitúan en: Moraira (4.364 €/m2), Jávea/Xàbia (3.909 €/m2), Benissa (3.656 €/m2), Altea (3.476 €/m2), Calpe (3.415 €/m2), Finestrat (3.365 €/m2), Benidorm (3.362 €/m2).

Un mapa muy claro que confirma que el litoral norte de la provincia continúa siendo el gran polo de atracción para el comprador internacional. Una demanda sólida que, pese a ciertos signos de moderación, sigue situando a Alicante a la cabeza del mercado residencial para extranjeros en España.